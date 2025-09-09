Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bổ sung, hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự đại hội các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 190-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tienphong-89tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 8/9. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, trong chương trình đại hội, cần tập trung, dành thời gian thoả đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

"Tập trung thảo luận kỹ những điểm mới, những đột phá trọng tâm, những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cụ thể, phù hợp, bám sát thực tiễn của đảng bộ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để kịp thời tổ chức thực hiện", Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV báo cáo tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng.

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Tổng Bí thư #Đại hội #Công tác nhân sự đại hội #Dự thảo văn kiện đại hội #Nhân sự đại hội các tỉnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục