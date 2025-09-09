Bổ sung, hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự đại hội các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 190-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 8/9. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, trong chương trình đại hội, cần tập trung, dành thời gian thoả đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

"Tập trung thảo luận kỹ những điểm mới, những đột phá trọng tâm, những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cụ thể, phù hợp, bám sát thực tiễn của đảng bộ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để kịp thời tổ chức thực hiện", Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV báo cáo tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng.