Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội 6 tỉnh

TPO - Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ Công tác số 1 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Tổ Công tác số 3 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Tổ Công tác số 4 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Cùng dự làm việc có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: TTXVN.



Tại các buổi làm việc, các Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội của các tỉnh.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu dự họp cơ bản tán thành với dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá, nhìn chung, dự thảo văn kiện của các tỉnh đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hoá được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị các tỉnh cần làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đánh giá kỹ hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời các ý kiến phát biểu đã gợi mở một số định hướng chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Kết luận buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Tỉnh uỷ Phú Thọ nghiên cứu cụ thể hoá hơn nữa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, rõ những vấn đề ưu tiên, đột phá, có giải pháp thiết thực, tập trung nguồn lực để phát triển bảo đảm khả thi, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao, trung tâm văn hoá lớn gắn với cội nguồn dân tộc.

Đối với tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần xác định rõ vị trí chiến lược của tỉnh trong vùng trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng Nai cần rà soát đánh giá kỹ hơn các yếu tố, điều kiện tác động đến việc phát triển của tỉnh trong thời gian tới; xác định giải pháp, phương hướng cụ thể hơn để phát triển các thành phần kinh tế; bổ sung các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, chủ động xây dựng Đồng Nai thành trung tâm kết nối đa vùng, đa trung tâm; quan tâm công tác quy hoạch không gian phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn, cụ thể và có thứ tự ưu tiên, đồng thời nhất quán trong thực hiện; cần có chính sách thu hút nhân tài, giải pháp để phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch nước đề nghị các địa phương Phú Thọ, Đồng Nai cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, sai sót trong thời gian qua; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.



Kết luận làm việc với tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long về kinh tế, văn hoá và du lịch, tận dụng vị trí chiến lược cửa ngõ đồng bằng sông Cửu Long để phát triển kinh tế biển và logistics liên vùng.

Đối với tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, truyền thống của vùng đất cách mạng kiên cường; tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao làm động lực tăng trưởng, phát triển dịch vụ du lịch đặc sắc, xứng tầm, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới.

Kết luận làm việc với tỉnh Vĩnh Long, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh Vĩnh Long; lưu ý tỉnh cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương để bổ sung hoàn thiện văn kiện, đặc biệt đưa các chủ trương lớn của Trung ương vào văn kiện và có sự đột phá về thể chế để địa phương phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Đối với tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. Về Chương trình hành động cần có lộ trình cụ thể làm rõ nguồn lực, thời gian để hoàn thành các mục tiêu cụ thể. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội tạo không khí đoàn kết trong toàn tỉnh.