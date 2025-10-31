Dù đang phục vụ trong quân đội nhưng Cha Eun Woo vẫn 'phủ sóng'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Ngoại hình của Cha Eun Woo tại sự kiện APEC đang là chủ đề 'nóng', khoe nhan sắc không tỳ vết ngay cả trong thời gian nhập ngũ.

Mới đây, ảnh chụp màn hình và video ghi lại cảnh Cha Eun Woo xuất hiện tại Gyeongju đã được đăng tải trên nhiều cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Cha Eun Woo được hộ tống bởi những người dường như là vệ sĩ và đại diện công ty quản lý, dẫn đến suy đoán rằng, anh có thể đã đến Gyeongju để ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Gyeongju, năm 2025.

chae.jpg

Đáp lại, Fantagio, công ty quản lý của Cha Eun Woo cho biết: "Rất khó để xác nhận liệu anh ấy có tham gia sự kiện này hay không". Cha Eun Woo hiện là binh nhì trong ban nhạc quân đội thuộc nhóm Hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Cha Eun Woo đã nhập ngũ vào ngày 28/7 và hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản. Bài đăng cho thấy, anh đang di chuyển gọn gàng qua địa điểm tổ chức sự kiện trong bộ quân phục. Ngay cả trong trang phục quân đội, vẻ đẹp nổi bật của anh vẫn thu hút người xem: Anh ấy đang đóng phim à? Đây có phải là thật không?; Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy trong bộ quân phục?; Dù mặc quân phục, người nổi tiếng vẫn là người nổi tiếng...

Là một diễn viên, Cha Eun Woo tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình, xây dựng một sự nghiệp điện ảnh vững chắc. Bộ phim First Ride, có sự tham gia của Cha Eun Woo, đã được phát hành vào ngày 29/10. Cha Eun Woo cũng sẽ vào vai Lee Un Jeong trong loạt phim The Wonder Fools của Netflix, được khởi chiếu vào năm 2026, đóng cặp cùng Park Eun Bin.

Công ty quản lý của Cha Eun Woo trước đó cũng đã phát hành video teaser Coming Soon, nhanh chóng tạo nên sự phấn khích và mong đợi. Trong video, Cha Eun Woo tạo nên một bầu không khí bí ẩn, thu hút sự chú ý với những biểu cảm biến đổi và cử chỉ tinh tế, làm tăng thêm cảm giác căng thẳng. Có lúc, anh tỏ ra đau khổ, hai tay ôm mặt, trong khi chiếc áo khoác da và lớp trang điểm trông như vết thương lại càng thêm phần dữ dội và lôi cuốn. Sự thay đổi này tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh thường thấy của anh.

ELSE đánh dấu lần phát hành solo đầu tiên của Cha Eun Woo, sau khoảng một năm chín tháng, kể từ mini album ENTITY, năm 2023, cho thấy sự cống hiến không ngừng của nam thần tượng ngay cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

202539621761296724.jpg
ELSE sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/11, lúc 13h, theo giờ Hàn Quốc, trên các nền tảng âm nhạc lớn trong và ngoài nước. Đây là mini album thứ hai của anh, đánh dấu album solo đầu tiên của Cha Eun Woo, sau khoảng một năm chín tháng, kể từ khi phát hành mini album đầu tiên ENTITY, vào tháng Hai năm ngoái. Sau khi nhập ngũ vào tháng Bảy, Cha Eun Woo đã thu âm trước album, tiếp tục cam kết không lay chuyển trong việc xây dựng hình ảnh của mình, thông qua việc tích cực tham gia cả âm nhạc và biểu diễn, dù đang thi hành "nghĩa vụ quân sự". Ngay trước khi nhập ngũ, nam thần tượng cũng đã tổ chức các buổi fanmeeting solo THE ROYAL tại Seoul và Tokyo, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa với người hâm mộ trong nước và quốc tế. Gần đây, Cha Eun-woo VR Concert: Memories và phiên bản mở rộng của nó, Cha Eun-woo: Memories in Cinema đã được trình chiếu.
Tuệ Nghi
