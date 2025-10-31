Dù đang phục vụ trong quân đội nhưng Cha Eun Woo vẫn 'phủ sóng'

Mới đây, ảnh chụp màn hình và video ghi lại cảnh Cha Eun Woo xuất hiện tại Gyeongju đã được đăng tải trên nhiều cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Cha Eun Woo được hộ tống bởi những người dường như là vệ sĩ và đại diện công ty quản lý, dẫn đến suy đoán rằng, anh có thể đã đến Gyeongju để ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Gyeongju, năm 2025.

Đáp lại, Fantagio, công ty quản lý của Cha Eun Woo cho biết: "Rất khó để xác nhận liệu anh ấy có tham gia sự kiện này hay không". Cha Eun Woo hiện là binh nhì trong ban nhạc quân đội thuộc nhóm Hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Cha Eun Woo đã nhập ngũ vào ngày 28/7 và hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản. Bài đăng cho thấy, anh đang di chuyển gọn gàng qua địa điểm tổ chức sự kiện trong bộ quân phục. Ngay cả trong trang phục quân đội, vẻ đẹp nổi bật của anh vẫn thu hút người xem: Anh ấy đang đóng phim à? Đây có phải là thật không?; Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy trong bộ quân phục?; Dù mặc quân phục, người nổi tiếng vẫn là người nổi tiếng...

Là một diễn viên, Cha Eun Woo tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình, xây dựng một sự nghiệp điện ảnh vững chắc. Bộ phim First Ride, có sự tham gia của Cha Eun Woo, đã được phát hành vào ngày 29/10. Cha Eun Woo cũng sẽ vào vai Lee Un Jeong trong loạt phim The Wonder Fools của Netflix, được khởi chiếu vào năm 2026, đóng cặp cùng Park Eun Bin.

Công ty quản lý của Cha Eun Woo trước đó cũng đã phát hành video teaser Coming Soon, nhanh chóng tạo nên sự phấn khích và mong đợi. Trong video, Cha Eun Woo tạo nên một bầu không khí bí ẩn, thu hút sự chú ý với những biểu cảm biến đổi và cử chỉ tinh tế, làm tăng thêm cảm giác căng thẳng. Có lúc, anh tỏ ra đau khổ, hai tay ôm mặt, trong khi chiếc áo khoác da và lớp trang điểm trông như vết thương lại càng thêm phần dữ dội và lôi cuốn. Sự thay đổi này tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh thường thấy của anh.

ELSE đánh dấu lần phát hành solo đầu tiên của Cha Eun Woo, sau khoảng một năm chín tháng, kể từ mini album ENTITY, năm 2023, cho thấy sự cống hiến không ngừng của nam thần tượng ngay cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.