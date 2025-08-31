Dự án cải tạo vỉa hè tổng mức hơn trăm tỉ ở Quảng Trị giờ ra sao?

TPO - Đến 30/9 này là hết hạn thi công dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương ở hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, song hiện các hạng mục dự án cải tạo vỉa hè này mới bắt đầu triển khai thi công.

Ngày 30/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực để thực hiện dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương ở phường Đông Hà, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thi công hào kỹ thuật dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương.

Đơn vị thi công đang thi công hạng mục hào kỹ thuật ở nhiều vị trí khác nhau. Để thi công hạng mục này, phải đào hào khá sâu rồi đặt hào kỹ thuật đúc sẵn để lắp ghép lại. Cùng với hạng mục hào kỹ thuật, sẽ thi công hệ thống thoát nước và đường ống nước sinh hoạt. Tiếp đó mới lát đá vỉa hè, bó vỉa, rãnh biên và thực hiện hạng mục cây xanh.

Theo thiết kế, hào kỹ thuật đi trùng với hệ thống cáp ngầm viễn thông nên công tác đào hào gặp rất nhiều khó khăn, đơn vị thi công không thể thi công nhanh làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hạng mục cây xanh đã thống nhất phương án di dời hầu hết cây xanh 2 bên vỉa hè để trồng mới, song hiện phát sinh ý kiến của người dân, nên cần phải rà soát, điều chỉnh lại.

Khối lượng công việc còn rất lớn nhưng thời gian thực hiện dự án chỉ đến 30/9.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay, khối lượng công việc còn rất lớn, nhưng thời gian thực hiện dự án chỉ đến 30/9 này.

“Nguyên do chậm triển khai thi công dự án bởi phát sinh nhiều vướng mắc. Dự án này là một tiểu dự án nằm trong Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Quá trình triển khai dự án phải trải qua quy trình, thủ tục điều chỉnh, gia hạn hiệp định vay… nên mất nhiều thời gian, qua nhiều cấp trung gian. Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản xin gia hạn tiến độ dự án đến hết ngày 31/12/2026 gửi Bộ Tài chính”, ông Bình cho biết.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc thành phố Đông Hà cũ (nay là hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà) với tổng mức đầu tư 126,5 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài thiết kế 5,04km, bắt đầu từ nút giao đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo, kết thúc tại phía Bắc cầu Vĩnh Phước; bề rộng vỉa hè mỗi bên 6m. Riêng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Điện Biên Phủ chỉ xây dựng vỉa hè phía trái tuyến, phía phải giữ nguyên hiện trạng.