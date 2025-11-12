Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Động thái gây chú ý của vợ chồng chủ tịch một doanh nghiệp

Duy Quang
TPO - Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land mua vào hơn 13 triệu cổ phiếu KHG từ vợ mình. Nhóm Dragon Capital cũng thông báo mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh.

Vợ bán cổ phiếu cho chồng

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn (Khải Hoàn Land, mã chứng khoán: KHG) - vừa thông tin đã nhận chuyển nhượng hơn 13 triệu cổ phiếu KHG từ vợ là bà Trần Thị Thu Hương, trong thời gian từ 24/10-7/11 theo hình thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Hoàn nâng sở hữu lên 157,2 triệu cổ phần, tương đương 34,99% vốn điều lệ.

1-8808.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land vừa nhận chuyển nhượng 13,58 triệu cổ phiếu KHG.

Tương tự, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng thông báo mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, qua 4 quỹ thành viên, nâng tổng sở hữu lên 103,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10,15% vốn điều lệ DXG. Các quỹ mua cổ phiếu của DXG gồm có Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited và Hanoi Investments Holdings Limited.

DXG vốn là mã cổ phiếu được nhóm quỹ Dragon Capital liên tục giao dịch trong năm nay, ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Đợt gom cổ phiếu lần này của nhóm nhà đầu tư tổ chức diễn ra giữa bối cảnh cổ phiếu DXG giảm liên tục sau khi chạm đỉnh vào giữa tháng 9/2025.

Trước đó, liên tục từ tháng 7 đến tháng 10, trên đà đi lên của cổ phiếu DXG, nhóm quỹ Dragon Capital đã liên tục bán ra, giảm tỷ lệ sở hữu từ 15% xuống còn 9,9%.

Hai chị em Lã Ngọc Đan Chinh và Lã Ngọc Đan Thanh, con của ông Lã Văn Trường Sơn - Giám đốc điều hành Công ty CP Kỹ thuật và ô tô Trường Long (mã chứng khoán: HTL) và bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTL - vừa đăng ký bán lần lượt 362.000 cổ phiếu (tương đương 3,02% vốn điều lệ) và 284.000 cổ phiếu (2,37% vốn điều lệ HTL). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/11-12/12 theo hình thức thỏa thuận, với mục đích đầu tư tài chính.

Ở hướng ngược lại, bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đăng ký mua khoảng 646.000 cổ phiếu HTL. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Diễm tại HTL sẽ tăng lên 30,7% vốn điều lệ.

MWG mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông báo về đợt mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Hội đồng quản trị và cổ đông thông qua.

Thương vụ được thực hiện theo hình thức khớp lệnh từ ngày 19/11-18/12 để giảm vốn điều lệ, thực hiện bằng nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4.jpg
Thế giới Di động mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/11-18/12 để giảm vốn điều lệ.

Giá mua lại tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tối đa là 200.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định. Như vậy, tổng số tiền MWG dự kiến chi ra là 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giao dịch là trong tối đa 2 tháng.

Lượng cổ phiếu mà MWG đặt mua mỗi ngày sẽ từ 3-10% trên tổng khối lượng 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Trước thương vụ này, Thế giới Di động đang nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ, chủ yếu là lượng cổ phần mua lại từ các nhân sự nghỉ việc.

Duy Quang
