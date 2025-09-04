Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Động thái của Việt Nam trước việc Mỹ siết nhập khẩu thủy sản

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Tôi đã yêu cầu ngay trong tuần này, các đơn vị phải báo cáo cụ thể kế hoạch, nguồn lực, kinh phí và tiến độ triển khai. Đây là vấn đề mới, có tính thời sự cao, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kịp tiến độ mà phía Mỹ đưa ra”, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh.

Vấn đề trên được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (4/9).

“Về việc Mỹ siết nhập khẩu theo Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú, Mỹ đã đưa ra 12 yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam. Chúng ta còn thời gian đến tháng 1/2026 để giải trình, bổ sung và triển khai các biện pháp khắc phục theo yêu cầu. Điều này cho thấy, Việt Nam buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt, không có lựa chọn nào khác nếu muốn duy trì vị thế” - ông Tiến cho hay.

Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát nhanh chóng 12 yêu cầu cụ thể để hướng tới công nhận tương đương toàn phần. "Tôi đã yêu cầu ngay trong tuần này, các đơn vị phải báo cáo cụ thể kế hoạch, nguồn lực, kinh phí và tiến độ triển khai. Đây là vấn đề mới, có tính thời sự cao, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kịp tiến độ mà phía Mỹ đưa ra”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tham khảo kinh nghiệm từ các nước, đồng thời huy động sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương.

20250616114212082gia-ca-ngu-van.jpg
Nhiều loại động vật có vú khai thác từ biển có nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu vào Mỹ. Ảnh: The Guardian.

Cuối tháng 8, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công bố báo cáo kết quả so sánh theo Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú năm 2025, trong đó đánh giá khoảng 2.500 nghề cá tại 135 quốc gia đang xuất khẩu thủy sản sang Mỹ.

Kết quả đánh giá cho thấy, có 89 quốc gia đạt mức tương đương hoàn toàn, 34 quốc gia được công nhận tương đương một phần và 12 quốc gia không đạt yêu cầu.

Theo đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ NN&MT, NOAA đã gửi thư thông báo kết quả đánh giá hồ sơ của Việt Nam. Kết quả cho thấy, 11 nghề cá được công nhận tương đương, song 12 nghề khác bị từ chối, đồng nghĩa với việc từ ngày 1/1/2026, cá và sản phẩm từ các nghề này sẽ không còn đủ điều kiện nhập khẩu vào Mỹ.

Quy định mới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kim ngạch xuất khẩu hải sản, nhất là những mặt hàng trọng điểm như cá ngừ, cá mú, mực nang, cá nục, cua biển...

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, riêng với 12 nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu, nếu bị ngừng nhập khẩu, Việt Nam có nguy cơ bị hụt thu khoảng 200 triệu USD.

Thanh Huyền
#xuất khẩu thủy sản Việt Nam #Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú Biển Mỹ #quản lý nghề cá Việt Nam #tiêu chuẩn quốc tế về thủy sản #đáp ứng yêu cầu Mỹ nhập khẩu #thủ tục pháp lý thủy sản xuất khẩu #12 nhiệm vụ cấp bách ngành thủy sản #ảnh hưởng của quy định Mỹ đến xuất khẩu #nâng cao năng lực quản lý thủy sản #hợp tác quốc tế ngành thủy sản Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục