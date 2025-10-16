Đón đầu xu hướng – Hành trình trưởng thành của sinh viên Phân tích kinh doanh trong kỷ nguyên số

SVO - Trong thời đại mà dữ liệu len lỏi vào từng quyết định của doanh nghiệp, những sinh viên chuyên ngành Phân tích kinh doanh, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) đang tự viết nên câu chuyện trưởng thành của mình — bằng trải nghiệm, nỗ lực và niềm tin vào con đường đã chọn.

“Team thực tập chuyển đổi số” – Khi sinh viên nhập vai chuyên gia

Nhóm sinh viên chuyên ngành Phân tích kinh doanh, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) bắt đầu kỳ thực tập của mình bằng những dự án mang hơi thở thời đại: chuyển đổi số báo cáo quản trị. Họ không chỉ học cách đọc dữ liệu, mà còn học cách hiểu những câu chuyện ẩn sau con số. Từ việc xây dựng báo cáo quản trị bằng Power BI, đến tối ưu quy trình vận hành, mỗi bảng dữ liệu, mỗi biểu đồ trực quan đều là sản phẩm của sự kiên trì và sáng tạo.

“Là sinh viên chuyên ngành Phân tích kinh doanh – Khoa Kế toán Kiểm toán, em thật sự cảm nhận được sự khác biệt trong cách đào tạo. Chương trình học không chỉ trang bị kiến thức nền tảng mà còn mở ra rất nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế. Mỗi dự án, mỗi bài tập nhóm đều rèn cho em kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và cách hợp tác hiệu quả. Em nhận ra rằng ngành Phân tích kinh doanh không chỉ là về dữ liệu, mà còn là nghệ thuật biến dữ liệu thành tri thức có ích cho doanh nghiệp và xã hội – Nguyễn Thị Hải Vân (QH-2022E KTKT4) chia sẻ.

Chứng nhận IMA contest của nhóm sinh viên.

Với nhiều sinh viên, Phân tích kinh doanh là một hành trình mới mẻ. Bùi Phương Nga (QH-2022E KTKT2) vẫn nhớ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ khi làm quen với các công cụ dữ liệu: “Ban đầu em khá lo lắng vì chương trình nhiều khái niệm mới, nhưng càng học càng thấy hứng thú. Bọn em được học Power BI, SQL, Python… rồi tham gia workshop, các cuộc thi như IMA Contest, Data Showdown. Mỗi lần tham gia, em lại hiểu thêm về bản thân và nghề mình chọn.”

Cũng từ những trải nghiệm đó, Vân cùng nhóm bạn đã hỗ trợ nhà trường xây dựng báo cáo quản trị nội bộ, sản phẩm được thầy cô ghi nhận vì tính thực tiễn cao.

Sinh viên với báo cáo dashboard tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Khi con số trở thành câu chuyện

Hà Thị Thùy Trang (QH-2022E KTKT4) là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của chuyên ngành. Không có lớp anh chị đi trước để hỏi kinh nghiệm, Trang chọn cách tự mày mò, tự học và tự tin bước vào kỳ thực tập. “Em vẫn nhớ cảm giác lần đầu được giao nhiệm vụ thiết kế dashboard Power BI cho trường. Khi dữ liệu khô khan dần biến thành hình ảnh trực quan, em nhận ra công việc này không chỉ là xử lý số liệu, mà là kể lại câu chuyện của tổ chức bằng ngôn ngữ của dữ liệu.”

Những ngày làm việc thực tế giúp Trang rèn luyện không chỉ kỹ năng kỹ thuật mà cả tư duy phản biện, kỹ năng lắng nghe và giao tiếp, những điều tưởng nhỏ nhưng lại là hành trang quý giá.

Sinh viên với báo cáo dashboard tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Tự tin từ sự khác biệt

Đàm Thị An Hòa (QH-2022E KTKT1) gọi hành trình học của mình là “cuộc gặp gỡ giữa lý trí và cảm xúc”: “Chuyên ngành Phân tích kinh doanh giúp em hiểu rằng dữ liệu không chỉ là con số. Mỗi dữ liệu đều mang trong nó một câu chuyện, một bài học. Càng học, em càng thấy mình trưởng thành hơn – biết cách nhìn đa chiều, biết đặt câu hỏi và tìm câu trả lời.” Những giờ thực hành, những cuộc thi, những buổi chia sẻ nghề nghiệp – tất cả đều trở thành mảnh ghép trong hành trình tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp phía trước.

Sinh viên thảo luận nhóm.

Học tập qua trải nghiệm - Bước đệm để trưởng thành

Điều khiến sinh viên chuyên ngành Phân tích kinh doanh trở nên khác biệt không nằm ở giáo trình, mà ở cách họ học bằng trải nghiệm, bằng va chạm, bằng những dự án thật.Thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết trên trang giấy, các bạn trẻ mang những bài học ấy ra đời sống, thử nghiệm và tạo ra giá trị.

Nhiều nhóm sinh viên đã được mời cộng tác trong các dự án chuyển đổi số cùng doanh nghiệp thực tế, tiêu biểu là Công ty cổ phần Gia Trịnh Bakery – một thương hiệu Việt đang nỗ lực hiện đại hóa quy trình quản trị bằng công nghệ dữ liệu.

Tại đây, các bạn sinh viên đã tham gia xây dựng hệ thống báo cáo trực quan, phân tích dữ liệu kinh doanh, và đề xuất chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) cho ban quản lý. Những buổi làm việc kéo dài đến tối muộn, những lần sửa báo cáo đến từng chi tiết nhỏ, hay khoảnh khắc dashboard đầu tiên hiển thị chính xác – tất cả đều là trải nghiệm đáng nhớ, giúp các bạn nhận ra rằng: học thật không chỉ để thi, mà để tạo ra giá trị thực cho người khác.

Sinh viên Phân tích kinh doanh trong dự án chuyển đổi số tại CTCP Gia Trịnh Bakery.

“Chúng em vừa học, vừa làm, vừa trưởng thành”, Phương Thảo chia sẻ. “Mỗi lần nhìn thấy sản phẩm của mình được doanh nghiệp ứng dụng, em hiểu rằng nỗ lực của mình có ý nghĩa”. Bà Trịnh Thị Hồng Giang, CEO của Gia Trịnh Bakery đánh giá rất cao về các sản phẩm của nhóm thực tập trong việc cung cấp các thông tin hoạt động kinh doanh để giúp ban giám đốc có các quyết định kinh doanh kịp thời.

Có lẽ chính từ những trải nghiệm giản dị ấy, sinh viên Phân tích kinh doanh đã học được điều quan trọng nhất – cách biến kiến thức thành năng lực, và biến dữ liệu thành tri thức có ích cho cộng đồng.

Sinh viên Phân tích kinh doanh trong dự án chuyển đổi số tại CTCP Gia Trịnh Bakery.

Trưởng thành từ những điều giản dị

Không phải giải thưởng hay thành tích, điều mà các bạn trẻ trân trọng nhất chính là sự trưởng thành qua từng trải nghiệm. Từ những buổi thảo luận nhóm căng thẳng, những lần làm việc đến khuya để hoàn thiện báo cáo, đến niềm vui khi sản phẩm của mình được công nhận — tất cả đã giúp họ hiểu rằng: Học không chỉ để biết, mà để sống, để hiểu, để đóng góp.

Nhóm sinh viên Phân tích kinh doanh chia sẻ kết quả dự án cuối kỳ.

Hành trình của sinh viên chuyên ngành Phân tích kinh doanh – Khoa KTKT, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN – không ồn ào nhưng đầy năng lượng. Giữa dòng chảy chuyển đổi số, họ đang tìm thấy cho mình chỗ đứng – không chỉ bằng kỹ năng dữ liệu, mà bằng tư duy, bản lĩnh và lòng kiên trì. Với họ, mỗi dự án không chỉ là bài tập, mà là một cơ hội để hiểu thêm về thế giới và về chính mình