Đôi sneaker bán chạy nhất mọi thời đại bị Gen Z nhận xét "lỗi thời", vì sao?

Thời kỳ của Gen Z chứng kiến nhiều thương hiệu, sản phẩm một thời kinh điển và gây sốt thị trường lại trở nên "cũ kĩ". Gần đây nhất, "nạn nhân" bất đắc dĩ chính là Nike Air Force 1, đôi giày từng trở thành tâm điểm toàn cầu suốt 4 thập kỷ và là niềm tự hào của hãng Nike nói chung.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết cho biết không ít Gen Z đang gọi dòng Nike Air Force 1 là "dad shoe", hay "giày dành cho bố". Thuật ngữ này ám chỉ những đôi giày có thiết kế cồng kềnh, thực dụng, thường gắn liền với hình ảnh người bố trung niên thay vì trẻ trung, năng động. Với Air Force 1, lý do Gen Z gọi như vậy có thể xuất phát từ thiết kế dày (chunky) với đế cao su trắng nổi bật cùng lớp da bóng loáng. Một bộ phận người trẻ cho rằng Nike Air Force 1 đã "phổ biến đến mức nhàm chán", thiếu sự tươi mới so với các xu hướng hiện đại ngày nay.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội về việc GenZ không mặn mà với dòng Nike Air Force 1.

Chủ đề này bùng nổ trên mạng xã hội trong vài ngày qua, với hàng loạt bài đăng trên Instagram, Facebook và thu hút lượt tương tác và bình luận khủng. Cư dân mạng phản ứng dở khóc dở cười, thậm chí còn đùa rằng hy vọng cuộc bàn tán này sẽ khiến giá của Nike Air Force 1 giảm sâu, dễ dàng để sở hữu hơn. Mặt khác, một số ý kiến cũng khẳng định đây là quan điểm dễ hiểu, vì chẳng có sản phẩm nào có thể trường tồn mãi mãi mà không đối mặt với sự khắc nghiệt, thay đổi chóng mặt của thị trường theo từng thời kỳ.

Ra mắt năm 1982, Nike Air Force 1 được đặt tên theo chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ, tượng trưng cho sức mạnh và uy quyền. Đây là mẫu giày đầu tiên của Nike tích hợp lớp đệm khí, mang lại sự thoải mái vượt trội. Ban đầu chỉ dành cho vận động viên NBA, Nike Air Force 1 nhanh chóng trở thành biểu tượng giày trong đời sống từ năm 1985, khi Nike bắt đầu sản xuất phiên bản dành riêng cho đường phố.

Nhiều ngôi sao lớn như Drake, Hailey Bieber... tạo nên xu hướng khi mang Nike Air Force 1.

Có thể nói, Nike Air Force 1 đã tái định hình văn hóa giày sneaker toàn cầu. Thậm chí nhiều nghệ sĩ, rapper và người nổi tiếng đã góp phần giúp nó bùng nổ, tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều người dùng khắp thế giới. Về mặt kinh doanh, Air Force 1 là "con gà đẻ trứng vàng" của Nike, được nhiều trang quốc tế mệnh danh là đôi giày bán chạy nhất mọi thời đại. Nó đã tiêu thụ hơn 2 tỷ đôi trên toàn cầu, duy trì ổn định 10 triệu đôi bán ra mỗi năm, mang đến cho Nike doanh thu khủng.

Nhiều thương hiệu dần trở nên xa lạ với giới trẻ thời đại mới.

Câu chuyện của Air Force 1 chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn về thời đại mới, khi thế hệ Gen Z đang dần xa lạ với những dòng sản phẩm đi trước, cho dù nó từng gây bùng nổ ra sao. Giống như các loạt phim Harry Potter, Chúa Nhẫn... hay các nhóm nhạc Hàn "Gen 2" như Super Junior, SHINee, DBSK... đều dần trở thành những cái tên bị lãng quên, nhường chỗ cho các tân binh như một điểm tất yếu, dù cho đây cũng là điều đáng tiếc.