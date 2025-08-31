Đồ án lấy cảm hứng từ di sản giúp NTK trẻ trở thành Thủ khoa Thiết kế thời trang

HHTO - Lấy cảm hứng từ Lăng Khải Định, NTK trẻ Phan Thị Yến Nhi đã thổi hồn di sản vào BST “Chiêu Vân”. Sản phẩm giúp cô trở thành tân Thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Lăng Khải Định, công trình giao thoa Á - Âu độc đáo tại cố đô Huế được ca ngợi bởi những mảng khảm sành sứ tinh xảo và vẻ uy nghiêm xen lẫn thanh thoát. Ít ai ngờ rằng, chính công trình này lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình sáng tạo của một NTK trẻ tuổi.

Trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp tháng 7 vừa qua của ĐH Kiến trúc TP.HCM, Phan Thị Yến Nhi tạo nên dấu ấn đặc biệt cùng BST Chiêu Vân.

BST Chiêu Vân là thành quả lao động suốt 4 tháng, trong đó có hơn 2 tháng NTK chỉ dành riêng cho nghiên cứu trước khi thực hiện.

"Lăng Khải Định là điểm khởi đầu cho cảm hứng sáng tạo của tôi. Công trình hội tụ nhiều lớp giá trị, cuốn hút tôi bởi cái cách mà từng hoa văn, từng mảng khảm sành sứ kể câu chuyện về một triều đại ở buổi giao thời - một khoảnh khắc lịch sử mang tính chất vừa kết, vừa mở." - NTK Gen Z chia sẻ.



Chiêu Vân được phân tầng giống như một hành trình khám phá theo hai mạch chính. Set 1 lấy cảm hứng từ kiến trúc bên ngoài - cổng Tam Quan, Bi Đình với phom dáng rắn rỏi, chắc khoẻ. Set 2 đi sâu vào nội thất Cung Thiên Định, nơi có bức tranh trần Cửu Long Ẩn Vân và các họa tiết cây cỏ. Ở mạch này, thiết kế trở nên cầu kỳ, lớp lang, phản ánh sự tinh xảo của mỹ thuật cung đình.

Để chuyển tải tinh thần kiến trúc hoàng gia, Nhi Phan ứng dụng nhiều kỹ thuật cắt - khắc laser, thêu chần bông, dựng gọng, đạp cước, rã cấu trúc, đính kết... Nhưng dấu ấn nổi bật nhất chính là việc NTK Gen Z quyết định đưa ren Vơ-ni vào BST - kỹ thuật thủ công truyền thống từng phổ biến khoảng thập niên 1920, đang dần mai một.

Cận cảnh thiết kế mang linh hồn BST

Trong Look 3 Cửu Long Ẩn Vân, ren Vơ-ni được xử lý tạo hiệu ứng 3D, khiến từng chi tiết vẩy rồng nổi khối sống động.

"Look 3 tốn nhiều thời gian và công sức cho cả công đoạn nghiên cứu lẫn phát triển. Tôi cần nghiên cứu vẽ lại bức tranh Cửu Long Ẩn Vân sao cho phù hợp với “thời trang” và vừa để các chi tiết nhỏ phải “đủ”, để khi các sợi chỉ được mạng vẫn ra được đường nét.

Mỗi chi tiết phải có độ “chuyển”, để các chi tiết khi đặt cạnh nhau vẫn hài hoà và tương đối, đồng thời giữ được tinh thần gốc của bức tranh." - NTK Nhi Phan nói thêm.

Điều làm nên sức sống của BST không chỉ là kỹ thuật hay chất liệu, NTK chuyển tải tinh thần di sản vào hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Theo tác giả, người phụ nữ của Chiêu Vân là sự hoà quyện giữa vẻ thanh nhã và kiên định, bản lĩnh và mềm mại. Hình tượng này phản chiếu chính bản thân Nhi - một người trẻ dấn thân cùng tình yêu văn hoá. Đồng thời là lời tri ân tới bà, mẹ, chị em và những người bạn đã luôn truyền cảm hứng tích cực.

"Bởi thế, Chiêu Vân không gắn với một cá nhân nổi tiếng nào, mà dành cho mọi phụ nữ. Khi khoác lên mình thiết kế, họ không chỉ mặc trang phục, mà còn khoác cả một tinh thần tự tin, bản lĩnh và bản sắc." - NTK Nhi Phan cho biết.

BST Chiêu Vân giúp Nhi Phan trở thành tân Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Với cô, đây không chỉ là cột mốc học thuật mà còn là tác phẩm tâm đắc nhất tính đến thời điểm này, gói trọn công sức, trí tuệ và niềm đam mê của tác giả trẻ.

Trong tương lai, Nhi Phan định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân, trở thành “người kể chuyện bằng thời trang” thông qua khai thác di sản và kỹ thuật thủ công truyền thống.