Đình Tú - Ngọc Huyền tung thêm ảnh cưới: Chẳng cần bối cảnh cầu kỳ vẫn đẹp như thơ

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Khác với những bộ ảnh lộng lẫy cầu kỳ của nhiều sao Việt, Đình Tú và Ngọc Huyền chọn style đơn giản, gần gũi cho bộ ảnh cưới nhưng vẫn đẹp như phim thanh xuân học đường.

dinh-tu-15.jpg
dinh-tu-16.jpg

Cận kề hôn lễ, Đình Tú và Ngọc Huyền đã tung ra thêm bộ ảnh cưới chụp tại Đà Lạt. Nếu nhiều sao Việt sẽ chọn khu nghỉ dưỡng sang chảnh, bối cảnh lộng lẫy hoặc đầu tư trang phục, đạo cụ đắt đỏ thì cặp đôi của phim VTV lại chụp ở ngay những con dốc nhỏ đặc trưng của Đà Lạt.

dinh-tu-11.jpg
dinh-tu-13.jpg

Từ trang phục đến hoa cưới đều giản dị nhưng Đình Tú, Ngọc Huyền vẫn cho ra bộ ảnh đẹp như thơ, mang đậm không khí lãng mạn nhẹ nhàng của phim thanh xuân vườn trường. Đó là nhờ cô dâu chú rể vừa đẹp vừa rạng rỡ trong mọi bức hình, giúp cho bộ ảnh tràn ngập hạnh phúc.

dinh-tu-9.jpg
dinh-tu-14.jpg

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng tin đồn hẹn hò từ lâu rồi nhưng mãi đến tháng 6 vừa rồi mới công khai tình cảm bằng bộ ảnh đính hôn đầy hạnh phúc. Netizen đoán rằng phim Đừng Nói Khi Yêu chính là “bà mối” đưa Đình Tú - Ngọc Huyền quen biết và sau đó trở thành một cặp.

dinh-tu-10.jpg
dinh-tu-19.jpg

Phim quay cuối năm 2022, trong đó Đình Tú là nam chính còn Ngọc Huyền đóng vai nữ phụ. Nhân vật của Ngọc Huyền có mối tình đơn phương với vai diễn của Đình Tú, luôn dõi theo anh và âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ người trong mộng.

dinh-tu-5.jpg
dinh-tu-6.jpg

Đến khi cặp đôi tung bộ ảnh đính hôn ở Nhật Bản, khán giả phải tấm tắc công nhận hai người có vóc dáng đúng như “xé truyện bước ra”. Trong phim hay truyện ngôn tình, đàng trai thường cao trên 1m80 với thân hình rắn rỏi vững chãi trong khi nhà gái lại nhỏ nhắn, mảnh mai, chỉ đứng đến vai nửa kia. Khi đi cạnh nhau, một người cao lớn một người bé nhỏ tạo thành hình ảnh đối lập vô cùng dễ thương.

dinh-tu-1.jpg

Và Đình Tú cao 1m83 trong khi Ngọc Huyền chạm mốc 1m53, khoảng cách chênh lệch 30 cm đúng như các cặp đôi trong phim. Khi biết điều này, netizen càng thêm tiếc nuối vì hai người chưa đóng đôi với nhau trong phim nào. Nếu làm nam nữ chính trong một dự án phim tình cảm lãng mạn, chắc hẳn Đình Tú, Ngọc Huyền sẽ được yêu thích vì ngoại hình cực ăn ý. Biết đâu sau khi kết hôn, Đình Tú, Ngọc Huyền sẽ có dịp làm người yêu trên màn ảnh.

qc.jpg
