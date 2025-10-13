Đình Tú - Ngọc Huyền bị cà khịa kém duyên sát thềm đám cưới, cô dâu phản ứng ra sao?

HHTO - Là cặp đôi dễ thương của phim VTV nhưng chẳng ngờ cận kề ngày cưới, Ngọc Huyền và Đình Tú lại va phải một số bình luận đầy tính cà khịa.

Những ngày này, Ngọc Huyền và Đình Tú đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra vào tháng 11. Sau hàng loạt bộ ảnh cưới được chụp theo nhiều phong cách, cặp đôi đình đám của phim VTV tiếp tục chia sẻ hành trình lo liệu cho ngày trọng đại.

Đình Tú, Ngọc Huyền tất bật chuẩn bị cho đám cưới

Từ đi thử trang phục phù dâu mặc trong lễ ăn hỏi đến thử váy cưới, rồi cùng gia đình ăn thử thực đơn tiệc cưới … đều được cặp đôi hào hứng khoe cho khán giả cùng biết. Bên cạnh những lời chúc phúc, hai vợ chồng cũng đối mặt với nhiều bình luận kém duyên của anti-fan.

Dưới video đầy hạnh phúc của Đình Tú, Ngọc Huyền khi sắp làm đám cưới, có cư dân mạng lại lên tiếng chúc mừng Đình Tú - Hương Giang, còn thắc mắc sao Hương Giang trong video này trẻ thế. Hương Giang là bạn gái cũ của Đình Tú, hai người đã chia tay được hơn 3 năm, Hương Giang cũng đã có hạnh phúc mới nhưng netizen vẫn cố tình khui lại.

Cặp đôi bình tĩnh đáp trả nhiều bình luận kém duyên

Cũng có anti-fan cho rằng Đình Tú, Ngọc Huyền khoe quá nhiều về chuyện tình cảm, kể quá nhiều về đám cưới khiến mọi người phát mệt. Rồi nhiều khán giả cũng suy đoán Ngọc Huyền đang cưới chạy bầu. Trước những lời cà khịa này, Ngọc Huyền đều phản ứng rất khéo léo, nhẹ nhàng. Cô cho rằng người lịch sự không ai nói chuyện như vậy, đám cưới là chuyện cả đời nên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và hiện giờ cô cũng không có em bé.

Ngọc Huyền, Đình Tú đã trải qua nhiều năm hẹn hò kín đáo, đến khi chuẩn bị kết hôn mới khoe tin vui với người hâm mộ. Ấy thế mà cả hai vẫn không tránh được những lời ác ý khiến Ngọc Huyền phải nhanh chóng đáp trả.