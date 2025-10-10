Cuối cùng Việt Nam đã có phim vạch trần những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

HHTO - Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nhận được một vài cuộc gọi lừa đảo, có người đã chẳng may mắc lừa. Và cuối cùng điện ảnh Việt đã có một phim khai thác về vấn nạn này.

Dù chiêu trò lừa đảo qua điện thoại không còn mới, nhưng kẻ chủ mưu liên tục thay đổi các chiêu thức, ngày càng tinh vi và bám sát hoàn cảnh của đối tượng nên nhiều người đã chẳng may sa bẫy và mất những khoản tiền lớn. Tháng 11 tới, phim Bẫy Tiền sẽ ra mắt sẽ vạch trần những chiêu trò lừa đảo ăn theo công nghệ này.

Bẫy Tiền khai thác đề tài lừa đảo qua điện thoại.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân mỗi năm. Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

Nhân vật chính sẽ vô tình bị cuốn vào vụ lừa đảo.

Để kể được chính xác về thực trạng nhức nhối này, đạo diễn Oscar Dương chọn khai thác khía cạnh từ câu chuyện của một nhân viên tài chính. Ê-kíp làm phim đã tiếp cận, phỏng vấn và khai thác rất nhiều từ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính - ngân hàng và thông qua luật sư để tìm hiểu thêm về luật kinh tế hiện hành.

Đây là phim Việt đầu tiên nói về vấn nạn này.

Và Liên Bỉnh Phát sẽ nhập vai nạn nhân trong vụ án lừa đảo lớn nhất màn ảnh rộng năm nay. Đạo diễn Oscar Dương tiết lộ Liên Bỉnh Phát không phải là sự lựa chọn đầu tiên, mà trái lại, là ứng cử viên cuối cùng. Sau rất nhiều vòng casting, ê kíp vẫn chưa tìm được diễn viên ăn ý.

Chính khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát bước vào phòng thử vai, chỉ với một ánh nhìn trực diện vào máy quay để diễn tả tâm lý nhân vật đang đứng giữa ranh giới đúng - sai, nam diễn viên đã lập tức thuyết phục được đoàn làm phim. Mọi người tin rằng đây chính là mảnh ghép phù hợp cho nhân vật Đăng Thức với tâm lý phức tạp và thay đổi liên tục.