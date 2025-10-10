Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Cuối cùng Việt Nam đã có phim vạch trần những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nhận được một vài cuộc gọi lừa đảo, có người đã chẳng may mắc lừa. Và cuối cùng điện ảnh Việt đã có một phim khai thác về vấn nạn này.

Dù chiêu trò lừa đảo qua điện thoại không còn mới, nhưng kẻ chủ mưu liên tục thay đổi các chiêu thức, ngày càng tinh vi và bám sát hoàn cảnh của đối tượng nên nhiều người đã chẳng may sa bẫy và mất những khoản tiền lớn. Tháng 11 tới, phim Bẫy Tiền sẽ ra mắt sẽ vạch trần những chiêu trò lừa đảo ăn theo công nghệ này.

bay-tien-1a.jpg
Bẫy Tiền khai thác đề tài lừa đảo qua điện thoại.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân mỗi năm. Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

bay-tien-3.jpg
Nhân vật chính sẽ vô tình bị cuốn vào vụ lừa đảo.

Để kể được chính xác về thực trạng nhức nhối này, đạo diễn Oscar Dương chọn khai thác khía cạnh từ câu chuyện của một nhân viên tài chính. Ê-kíp làm phim đã tiếp cận, phỏng vấn và khai thác rất nhiều từ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính - ngân hàng và thông qua luật sư để tìm hiểu thêm về luật kinh tế hiện hành.

bay-tien-2.jpg
Đây là phim Việt đầu tiên nói về vấn nạn này.

Và Liên Bỉnh Phát sẽ nhập vai nạn nhân trong vụ án lừa đảo lớn nhất màn ảnh rộng năm nay. Đạo diễn Oscar Dương tiết lộ Liên Bỉnh Phát không phải là sự lựa chọn đầu tiên, mà trái lại, là ứng cử viên cuối cùng. Sau rất nhiều vòng casting, ê kíp vẫn chưa tìm được diễn viên ăn ý.

Chính khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát bước vào phòng thử vai, chỉ với một ánh nhìn trực diện vào máy quay để diễn tả tâm lý nhân vật đang đứng giữa ranh giới đúng - sai, nam diễn viên đã lập tức thuyết phục được đoàn làm phim. Mọi người tin rằng đây chính là mảnh ghép phù hợp cho nhân vật Đăng Thức với tâm lý phức tạp và thay đổi liên tục.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#lừa đảo qua điện thoại #Bẫy Tiền #chiêu trò lừa đảo #Liên Bỉnh Phát #phim Bẫy Tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục