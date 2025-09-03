Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Điều đặc biệt của ca khúc Tùng Dương thể hiện tại Lễ kỷ niệm 2/9

Nguyên Khánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Divo Tùng Dương liên tiếp tung ra những sản phẩm âm nhạc trong ngày lễ lớn của dân tộc. Nối dài 2 MV cá nhân mang âm hưởng tự hào, Tùng Dương hợp tác với với ca sĩ Đào Tố Loan trong “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”. Ca khúc này được anh thể hiện trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông dựng xây đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhạc sĩ cho biết thông điệp xuyên suốt tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cố gắng đưa vào MV những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc bình dị của con người Việt Nam, và đặc biệt là những thước phim hào hùng trong đại lễ.

dong-lua.png
thieu-nu.png
Những hình ảnh đất nước tươi đẹp, rạng rỡ được đưa vào Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.

Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang được Tùng Dương trình diễn trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.

MV phiên bản đặc biệt cũng ra mắt đúng 2/9. Đây là sản phẩm âm nhạc nối dài dự án về quê hương, đất nước mà Tùng Dương thực hiện vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc.

Điều đặc biệt của Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang là sự kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm. Tùng Dương hợp tác với Đào Tố Loan - giọng soprano hàng đầu Việt Nam.

tung-duong.jpg
dscf1323-9848.jpg
tduong-7678.jpg
Tùng Dương và Đào Tố Loan tạo ra phiên bản âm nhạc đại chúng hòa quyện với thanh nhạc hàn lâm.

“Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2/9 lịch sử. Đặc biệt, việc được hát ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin và ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu”, anh nói.

Đào Tố Loan luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. “Khi được cất giọng song hành với nghệ sĩ Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng của nhạc sĩ Lê Tự Minh đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động”, Đào Tố Loan nói.

Nguyên Khánh
#Tùng Dương #Đào Tố Loan #Việt Nam ơi #MV Quốc khánh #nhạc sĩ Lê Tự Minh #đại lễ #âm nhạc Việt Nam #Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang

