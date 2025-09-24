Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Điện Kremlin đáp trả sau khi ông Trump gọi Nga là 'hổ giấy'

Bình Giang

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga là gấu, không phải là hổ, và “không hề có gấu giấy tồn tại”.

peskov.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, và Kiev nên hành động ngay vì Mátxcơva đang đối mặt với “những vấn đề kinh tế nghiêm trọng”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quân đội Nga chỉ là “hổ giấy”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh RBC, ông Peskov khẳng định quân đội Nga đang trên đà tiến lên ở Ukraine, và động lực trên tiền tuyến đã rất rõ ràng. Ông cũng khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định.

Phát biểu mà ông Trump đưa ra ngày 23/9 đảo ngược hoàn toàn những gì ông nói về Nga và Ukraine trước đây. Ông từ bỏ đòi hỏi Ukraine nhượng bộ đất đai để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, cho rằng Ukraine có thể "chiến thắng" Nga, thậm chí có thể giành thêm đất ngoài biên giới của mình.

Ông Trump cũng đăng một bài viết dài trên mạng xã hội để nói về những khó khăn kinh tế và chiến lược của Nga.

"Nga đã chiến đấu vô định trong 3 năm rưỡi, cuộc chiến mà lẽ ra một cường quốc quân sự thực sự chỉ mất chưa đầy 1 tuần để giành chiến thắng. Điều này không khiến Nga khác biệt", ông nói.

Tổng thống Trump chưa bao giờ giải thích lý do tại sao giờ đây ông tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ, dù Kiev liên tục mất đất vào tay quân đội Nga trong nhiều tháng qua.

Sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ khả năng siết chặt trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.

"Và như Tổng thống Trump đã nhiều lần cho biết, Mỹ có cơ hội và lựa chọn để áp thêm chi phí kinh tế đối với Nga nếu cần thiết, để chấm dứt (cuộc xung đột Ukraine)", ông Rubio phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine ngày 23/9.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Trump có một số lựa chọn, bao gồm bán vũ khí phòng thủ và có thể cả vũ khí tấn công để chuyển cho Ukraine.

Bình Giang
Tass, Reuters
#Hổ giấy #Gấu Nga #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Donald Trump #Tổng thống Trump

