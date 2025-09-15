Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Địch Lệ Nhiệt Ba 'mặc dù không thể đồng thời có được tất cả' nhưng luôn có Dương Mịch suốt 12 năm

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa gây chú ý với việc khởi quay bộ phim truyền hình ngắn dài 6 tập 'Mặc dù không thể đồng thời có được tất cả' trong tháng Chín, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lập tức khiến người hâm mộ 'phát sốt' về mối quan hệ thân thiết với Dương Mịch khi liên tục gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nữ diễn viên này suốt 12 năm qua.

Gần đây, bộ phim truyền hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc dù không thể đồng thời có được tất cả, đã chính thức được khởi quay tại Thượng Hải, Phúc Kiến trong vòng 2 tháng. Khác với những bộ phim dài tập thông thường, bộ phim ngắn 6 tập này tập trung vào cốt truyện chính về phụ nữ và đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ khi công bố.

540073752-1075963757851700-5631374563485598526-n.jpg
Phim xoay quanh chuyến hành trình của “tôi” và một “tôi khác” trên thế giới này. Vừa thấm đẫm yếu tố kỳ ảo, phim còn là sự khám phá những lựa chọn của phụ nữ trong hôn nhân, sự nghiệp lẫn tự khẳng định bản thân thông qua sự tương phản và va chạm của hai cuộc sống song song. Trong xã hội ngày nay, những vấn đề nan giải về bản dạng và những lựa chọn khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt đang thu hút sự chú ý rộng rãi, khi vừa mang tính giải trí vừa khơi gợi suy ngẫm.
img-8811.jpg

Trong bộ phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai hai nhân vật với tính cách và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, một thử thách đáng kể cho khả năng diễn xuất của cô. Một là nhân viên văn phòng thành thị hiện đại, thành đạt, độc lập và tự tin, tỏa sáng trong công việc. Người còn lại là bà nội trợ ở thị trấn nhỏ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bạo hành gia đình, sống 1 đời bị kìm nén.

img-8812.jpg

Tuy nhiên, phát hiện gần đây mới thực sự là 'tâm chấn' khi cộng đồng mạng phát hiện ra rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã liên tục gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Dương Mịch suốt 12 năm qua. Tài khoản Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây tiết lộ rằng cô đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Dương Mịch từ năm 2013, tổng cộng là 12 năm liên tiếp. Từ câu chúc mừng sinh nhật "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Tiên" sôi nổi ban đầu cho đến câu chúc "Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến", sự phát triển trong những lời chúc của cô phản ánh sự phát triển trong mối quan hệ của họ. Theo thống kê của người hâm mộ, lời chúc mừng sinh nhật của Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đến muộn 15 phút một lần trong suốt 12 năm qua do mạng chậm, phần còn lại của cô đều đúng giờ một cách hoàn hảo, mang lại cho cô biệt danh "đồng hồ báo thức đúng giờ nhất làng giải trí".

w700d1q75cms.jpg
w700d1q75cms-1.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao được Dương Mịch đưa về công ty giải trí Gia Hành lăng xê. Nhờ sự mát tay của minh tinh hạng A, mỹ nhân Tân Cương dễ dàng góp mặt trong nhiều dự án phim lớn và mất chưa đầy 5 năm đã vươn lên thành ngôi sao giải trí 'hot' bậc nhất Trung Quốc. Cả hai cũng từng đóng chung với nhau trong nhiều bộ phim như: "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", "Phanh nhiên tinh động", "Cổ kiếm kỳ đàm"...
Linh Vân
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Dương Mịch #phim truyền hình ngắn #mối quan hệ sao Hoa ngữ #chúc mừng sinh nhật sao #diễn xuất Địch Lệ Nhiệt Ba #vai diễn phụ nữ #phim kỳ ảo Trung Quốc #mối quan hệ đồng nghiệp #các dự án phim Trung Quốc

