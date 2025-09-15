Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê mặc xấu: Tại váy kén dáng hay nhan sắc xuống phong độ?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hiếm hoi lắm Địch Lệ Nhiệt Ba mới bị chê mặc xấu, kém lộng lẫy trên thảm đỏ. Là do trang phục quá kén người mặc hay mỹ nhân Tân Cương sụt giảm phong độ?

nhiet-ba-25.jpg

Lâu nay, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là nữ hoàng thảm đỏ trong showbiz Hoa ngữ. Mỗi khi cô xác nhận tham dự một sự kiện hay lễ trao giải nào, netizen biết chắc mỹ nhân Tân Cương sẽ là mỹ nhân nổi bật nhất thảm đỏ với trang phục lộng lẫy, tạo hình ấn tượng.

nhiet-ba-6.jpg

Có một thời gian dài, Địch Lệ Nhiệt Ba không xuất hiện trên thảm đỏ khiến cho khán giả thấy trống vắng. Dù cô vắng bóng, cũng chẳng có sao nữ Hoa ngữ nào có được những tạo hình đa dạng, vừa đẹp mắt vừa nổi bật như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dạo gần đây, mỹ nhân Tân Cương đã trở lại với các sự kiện showbiz, vẫn xứng danh nữ hoàng thảm đỏ nhưng trong lần xuất hiện mới nhất, cô lại đánh mất phong độ mặc đẹp. Lạ hơn nữa khi đây lại là một sự kiện của Dior, mà lâu nay Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là bạn thân của nhà mốt này.

nhiet-ba-14.jpg

Nữ diễn viên mặc một chiếc váy có thiết kế cổ điển, thanh lịch đúng phong cách Dior, trang điểm theo phong cách trong veo, uốn tóc xoăn nhẹ và còn để tóc mái cho khác lạ. Nhìn vào tổng thể, Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm đúng các bước để biến mình thành một cô búp bê cổ điển.

nhiet-ba-22.jpg

Tuy nhiên, netizen vẫn thấy mỹ nhân Tân Cương không lộng lẫy, không gây trầm trồ như mọi khi. Nguyên nhân nằm ở bộ váy màu tím nhạt với kiểu dáng không có gì đặc sắc, cũng chẳng tôn dáng cho Địch Lệ Nhiệt Ba, chất liệu cũng kém sang.

nhiet-ba-23.jpg

Phần tóc mái bằng góp phần làm nữ diễn viên mất đi vẻ kiêu sa thường thấy, khiến cô bị nhạt nhòa giữa các khách mời khác. Có lẽ sau lần sụt giảm phong độ này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ quay về công thức cũ là váy áo lộng lẫy lấp lánh và búi tóc cao để lộ trán.

