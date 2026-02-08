Dâng hương tưởng niệm 125 năm Ngày mất của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày mất của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích núi Bân.

Ngày 8/2, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 125 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (158 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân, Huế).

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và trường học trên địa bàn thành phố. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với người mẹ hiền đã góp phần hun đúc nhân cách, tâm hồn và đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Loan là người con của làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An; sinh ra trong gia đình nho học, thân phụ là cụ Hoàng Xuân Đường. Từ nhỏ, bà được nuôi dưỡng trong nền nếp gia phong nghiêm cẩn, thấm đẫm những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương xứ Nghệ. Bà được biết đến là người phụ nữ hội đủ công, dung, ngôn, hạnh; cần cù, nhân hậu, đảm đang, có học thức và am hiểu ca dao, tục ngữ dân gian.

Học sinh tại Huế dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan.

Ngôi nhà số 158 Mai Thúc Loan (phường Phú Xuân, Huế) là nơi ghi dấu giai đoạn 1895 - 1901, cuộc sống tuy vất vả nhưng đầm ấm của gia đình bà Hoàng Thị Loan tại Huế. Hình ảnh người mẹ tần tảo, ngày đêm miệt mài bên khung cửi, chăm lo cho chồng con đã in đậm trong ký ức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua nỗi đau lớn khi chứng kiến sự ra đi của thân mẫu sau khi bà sinh người con thứ tư (Nguyễn Sinh Xin), vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 10/2/1901, khi bà mới 33 tuổi.

Bà Hoàng Thị Loan đã để lại tấm gương về nhân cách cao đẹp, sinh thành và dưỡng dục những người con ưu tú, suốt đời phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Cùng ngày, các đại biểu cũng đến dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại Di tích địa điểm mai táng bà ở núi Bân (phường An Cựu, TP. Huế).