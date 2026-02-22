Dâng 33 chiếc bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

TPO - 33 chiếc bánh chưng dâng lễ, tượng trưng cho 33 năm cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, Hiệp hội Du lịch Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tổ chức lễ dâng bánh chưng nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động được duy trì thường niên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bậc tiền nhân.

tp-1-4321.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân bà Hoàng Thị Loan.

Năm nay, ban tổ chức chuẩn bị 33 chiếc bánh chưng dâng lễ, tượng trưng cho 33 năm cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan. Những chiếc bánh được gói cẩn thận từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn và lá dong - các nguyên liệu truyền thống kết tinh hương vị đất trời.

Không chỉ là lễ vật dâng cúng, bánh chưng còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn của những người làm du lịch xứ Nghệ đối với thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm đầu xuân, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng bánh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

tp-2-7747.jpg
Dâng 33 bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau phần nghi lễ, ban tổ chức trồng thêm 3 cây điệp vàng và chăm sóc vườn cây tại khuôn viên Công viên Đại Huệ - nơi Hiệp hội Du lịch Nghệ An từng phát động trồng cây những năm trước. Hoạt động này góp phần tạo cảnh quan xanh, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới phát triển, bền vững.

Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức tiến hành thụ lộc và phát lộc tại khu vực sân bán nguyệt cho người dân và du khách tham dự. Không khí buổi lễ vừa trang trọng, vừa ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và cầu chúc bình an trong năm mới.

image-8.jpg
Hoạt động được duy trì thường niên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lễ dâng bánh chưng không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An giàu bản sắc. Thông qua sự kiện, ngành du lịch địa phương tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giá trị văn hóa - lịch sử với phát triển du lịch bền vững.

Việc duy trì và từng bước nâng tầm quy mô tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp lễ dâng bánh chưng trở thành sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc vào dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nhân dân và du khách hành hương về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Hiền
#bánh chưng #Nghệ An #du lịch tâm linh #truyền thống #bà Hoàng Thị Loan #Chủ tịch Hồ Chí Minh #uống nước nhớ nguồn

