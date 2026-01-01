Dàn Hoa hậu rủ nhau để tóc mái thưa đón 2026: Đỗ Thị Hà ngọt ngào, Thanh Thủy trẻ trung

HHTO - Nhiều nàng hậu đình đám bỗng dưng nhìn đầy lạ lẫm với tóc mái, liệu đây có phải xu hướng tóc mới trong năm 2026?

Khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh dự đám cưới, khán giả không chỉ khen ngợi gu chọn váy áo rất thanh lịch, nền nã của cô mà còn chú ý đến kiểu tóc mới của nàng hậu. Đỗ Thị Hà để tóc mái thưa, nhìn ngọt ngào, dễ thương đầy khác lạ, bởi có lẽ từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến giờ thì đây là lần đầu nàng hậu để mái.

Cách đây không lâu, nàng hậu từng đăng tải bức ảnh selfie để tóc mái cùng câu cảm thán “Thật ngốc nghếch”. Nhiều người cho rằng Đỗ Thị Hà không hài lòng với kiểu tóc mới này nên đã khen cô vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Nếu tóc mái dài mang lại vẻ kiêu sa cho nàng hậu thì tóc mái thưa lại giúp Đỗ Thị Hà trẻ ra vài tuổi.

Hoa hậu Thanh Thủy thời gian gần đây cũng thay đổi phong cách với tóc mái. Lâu nay, Thanh Thủy vẫn được khen là có vầng trán thanh tú, để lộ trán cũng rất xinh nhưng phiên bản tóc mái thì lí lắc, đáng yêu.

Không chỉ thử nghiệm tóc mái thưa, Thanh Thủy còn để mái bằng và dày như thế này. Gương mặt đẹp hài hòa của nàng hậu để tóc nào cũng hợp, và nhiều người khen Thanh Thủy xinh như búp bê với tóc mái.

Hoa hậu Tiểu Vy sau bao nhiêu năm để tóc dài rẽ ngôi giữa thì nay cũng gia nhập trào lưu cắt tóc mái. Tiểu Vy phiên bản mái thưa và cặp kính gọng đen nhìn rất khác lạ, hồn nhiên so với hình ảnh lạnh lùng, sắc sảo trong các bộ ảnh thời trang.

Cắt tóc mái giúp Tiểu Vy tạo được phong cách trẻ trung, mới mẻ trong mắt khán giả. Ngay cả phong cách ăn mặc của nàng hậu cũng chuyển sang năng động, khỏe khoắn với quần jeans, áo thun thay vì váy áo điệu đà trước kia.