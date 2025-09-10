Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Dàn Anh tài "lụy" encore concert: Thiên Minh xả ảnh hiếm, (S)TRONG mất ngủ

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hai đêm encore concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) đã khép lại tại TP.HCM. Tuần mới đã đến nhưng dàn Anh Tài và các Gai Con vẫn chưa hết "lụy" những khoảnh khắc đáng nhớ.

Encore Concert ATVNCG tại TP.HCM đánh dấu chặng cuối của "mùa Hè 2024" rực rỡ của các "Anh tài" và Gai Con. Nhiều khán giả đồng tình D-7 và D-8 là hai đêm nhạc cảm xúc nhất của ATVNCG với sự đầu tư cực mạnh vào sân khấu, âm thanh, ánh sáng cùng những bản phối mới mẻ. Không chỉ người xem mà ngay cả các nghệ sĩ cũng khó thoát khỏi "hội chứng lụy concert".

544820062-122288854016199321-4318139934650356944-n.jpg

Đặc biệt, ngày 9/9 còn đánh dấu sinh nhật 1 tuổi của chương trình. 33 "Anh tài" và ê-kíp đã cùng hội ngộ và ôn lại kỷ niệm: "Chính ngày này 1 năm trước, là ngày quay cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và, sau 1 năm, chúng ta vẫn ở đây, vẫn cùng 33 Anh Tài hát "Hoả Ca" một cách thật hạnh phúc và đầy tự hào! Nhớ nhé, chia tay chứ không chia xa, chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024!”.

Các Anh Tài, ê-kíp và Gai Con đã cùng nhau đón sinh nhật 1 tuổi của chương trình. Nguồn: BTC.

Sau khi "tốt nghiệp", "Anh tài" Thiên Minh đã đăng tải lên Instagram loạt ảnh chân dung 32 người anh em còn lại, đặt cạnh tấm ảnh đầu tiên anh từng chụp hậu trường ATVNCG 1 năm trước, như một lời tri ân về những kỷ niệm khó quên. Thiên Minh vốn là một nhiếp ảnh gia, anh đã ghi lại hành trình của mình và đồng đội theo cách đặc biệt nhất.

screenshot-2025-09-09-190942.png
Những bức hình từ những ngày đầu tiên được "Đa Đa" lưu giữ trên trang cá nhân. - Ảnh: IGNV.

Không chỉ Thiên Minh, nhiều Anh Tài khác cũng rơi vào trạng thái "lụy concert". Phan Đinh Tùng viết caption kêu gọi các đồng đội đi tập duyệt như chưa thể tin concert đã khép lại. Anh nhắn nhủ đầy chân thành: "Sau này, Tùng rất mong trên đường đời tấp nập nhiều thăng trầm, khi bạn vô tình lướt qua một Anh Tài nào đó, dù là trên sân khấu, ở 1 sự kiện hay trên 1 bài đăng mạng xã hội, hãy hứa với Tùng hãy nhớ về hôm nay, về mùa hè tuyệt vời mà chúng ta đã có, được chứ?"

screenshot-2025-09-09-175215.png
Dưới bài đăng của Phan Đinh Tùng, nhiều khán giả chia sẻ cũng muốn được sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuỗi concert. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng không giấu được nỗi bồi hồi: "Đêm nay tui thức dậy 3 lần - sau 2:30AM không ngủ được nữa. Cả team tui bị mất ngủ đêm nay - là saaaooo? Lụy concert hay là vì đêm cuối cùng của năm số 9???? Có ai giải thích cho tui được không ợ, có ai giống tui không".

gai-1.jpg

Không chỉ nghệ sĩ mà các Gai Con cũng cùng chung tâm trạng lưu luyến. Nhiều người rủ nhau giữ thói quen đeo merch, đặc biệt là khăn bandana để dễ dàng nhận diện "đồng Gai", như một cách duy trì sợi dây kết nối. ATVNCG không chỉ tạo ra những sân khấu bùng nổ mà còn vun đắp nên những tình bạn, những kỷ niệm khó quên trong hành trình "đu idol" của nhiều khán giả.

Nhiều khán giả khẳng định, 33 "Anh tài" cùng MC Anh Tuấn - "Anh tài thứ 34" - đã cùng nhau tạo nên một mùa Hè 2024 rực rỡ. Sau chương trình, họ không chỉ nhận về vô vàn tình yêu thương mà còn sở hữu lực lượng fan đông đảo hơn. Trong "cơn lụy", một số khác gửi lời chúc các nghệ sĩ tiếp tục tiến xa trên con đường sự nghiệp phía trước.

chan-trang-t9.jpg
Vân Anh
#concert ATVNCG #encore concert ATVNCG #concert D-8 ATVNCG #anh trai vượt ngàn chông gai #gai con #ATVNCG

Xem thêm

Cùng chuyên mục