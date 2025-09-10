Dàn Anh tài "lụy" encore concert: Thiên Minh xả ảnh hiếm, (S)TRONG mất ngủ

HHTO - Hai đêm encore concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) đã khép lại tại TP.HCM. Tuần mới đã đến nhưng dàn Anh Tài và các Gai Con vẫn chưa hết "lụy" những khoảnh khắc đáng nhớ.

Encore Concert ATVNCG tại TP.HCM đánh dấu chặng cuối của "mùa Hè 2024" rực rỡ của các "Anh tài" và Gai Con. Nhiều khán giả đồng tình D-7 và D-8 là hai đêm nhạc cảm xúc nhất của ATVNCG với sự đầu tư cực mạnh vào sân khấu, âm thanh, ánh sáng cùng những bản phối mới mẻ. Không chỉ người xem mà ngay cả các nghệ sĩ cũng khó thoát khỏi "hội chứng lụy concert".

Đặc biệt, ngày 9/9 còn đánh dấu sinh nhật 1 tuổi của chương trình. 33 "Anh tài" và ê-kíp đã cùng hội ngộ và ôn lại kỷ niệm: "Chính ngày này 1 năm trước, là ngày quay cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và, sau 1 năm, chúng ta vẫn ở đây, vẫn cùng 33 Anh Tài hát "Hoả Ca" một cách thật hạnh phúc và đầy tự hào! Nhớ nhé, chia tay chứ không chia xa, chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024!”.

Các Anh Tài, ê-kíp và Gai Con đã cùng nhau đón sinh nhật 1 tuổi của chương trình. Nguồn: BTC.

Sau khi "tốt nghiệp", "Anh tài" Thiên Minh đã đăng tải lên Instagram loạt ảnh chân dung 32 người anh em còn lại, đặt cạnh tấm ảnh đầu tiên anh từng chụp hậu trường ATVNCG 1 năm trước, như một lời tri ân về những kỷ niệm khó quên. Thiên Minh vốn là một nhiếp ảnh gia, anh đã ghi lại hành trình của mình và đồng đội theo cách đặc biệt nhất.

Những bức hình từ những ngày đầu tiên được "Đa Đa" lưu giữ trên trang cá nhân. - Ảnh: IGNV.

Không chỉ Thiên Minh, nhiều Anh Tài khác cũng rơi vào trạng thái "lụy concert". Phan Đinh Tùng viết caption kêu gọi các đồng đội đi tập duyệt như chưa thể tin concert đã khép lại. Anh nhắn nhủ đầy chân thành: "Sau này, Tùng rất mong trên đường đời tấp nập nhiều thăng trầm, khi bạn vô tình lướt qua một Anh Tài nào đó, dù là trên sân khấu, ở 1 sự kiện hay trên 1 bài đăng mạng xã hội, hãy hứa với Tùng hãy nhớ về hôm nay, về mùa hè tuyệt vời mà chúng ta đã có, được chứ?"

Dưới bài đăng của Phan Đinh Tùng, nhiều khán giả chia sẻ cũng muốn được sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuỗi concert. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng không giấu được nỗi bồi hồi: "Đêm nay tui thức dậy 3 lần - sau 2:30AM không ngủ được nữa. Cả team tui bị mất ngủ đêm nay - là saaaooo? Lụy concert hay là vì đêm cuối cùng của năm số 9???? Có ai giải thích cho tui được không ợ, có ai giống tui không".

Không chỉ nghệ sĩ mà các Gai Con cũng cùng chung tâm trạng lưu luyến. Nhiều người rủ nhau giữ thói quen đeo merch, đặc biệt là khăn bandana để dễ dàng nhận diện "đồng Gai", như một cách duy trì sợi dây kết nối. ATVNCG không chỉ tạo ra những sân khấu bùng nổ mà còn vun đắp nên những tình bạn, những kỷ niệm khó quên trong hành trình "đu idol" của nhiều khán giả.

Nhiều khán giả khẳng định, 33 "Anh tài" cùng MC Anh Tuấn - "Anh tài thứ 34" - đã cùng nhau tạo nên một mùa Hè 2024 rực rỡ. Sau chương trình, họ không chỉ nhận về vô vàn tình yêu thương mà còn sở hữu lực lượng fan đông đảo hơn. Trong "cơn lụy", một số khác gửi lời chúc các nghệ sĩ tiếp tục tiến xa trên con đường sự nghiệp phía trước.