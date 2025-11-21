Đắk Lắk bác tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu là tin giả.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu là tin giả. Hiện cơ quan công an đang xác minh, xử lý những người đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cùng ngày, ông Võ Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết đã chỉ đạo công an phường phát đi thông báo chính thức để người dân không hoang mang. Ông Thạch khẳng định, trên địa bàn không xảy ra vụ việc chết người liên quan đến axít như một số tài khoản mạng xã hội đăng tải.

Trước đó, ngày 20/11, khoảng 100 can axít sunfuric (mỗi can 20 lít) của một nhà máy tại xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không tự ý mở các can nhựa màu xanh hoặc xám nếu phát hiện, nhằm đảm bảo an toàn.