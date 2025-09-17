Đà Nẵng khai mạc Đại hội Đảng bộ, đưa ra những quyết sách lịch sử

TPO - Ngày 17/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, với 450 đại biểu.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay Đà Nẵng định hướng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, nhiệm kỳ qua, thành phố đã đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam đã nỗ lực kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch. Bên cạnh đó triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả tích cực.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, thành phố mới vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và các điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu ra trong văn kiện trình Đại hội. Vì vậy, Đại hội lần này phải đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đột phá cho giai đoạn phát triển mới”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cho biết thêm, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời xây dựng thành phố hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai thành công các mô hình kinh tế mới, như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, mô hình "5 cao", trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông, để đạt được những mục tiêu đó, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện. Bên cạnh đó phân tích rõ những thuận lợi và thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong, từ đó tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp.

“Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử. Đồng thời, đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc ngày 17/9. Ảnh: Thanh Hiền.

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP.

Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ; 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.