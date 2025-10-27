Đà Nẵng đang mưa to và rất to, sơ tán hàng trăm hộ dân ở các vùng sạt lở, ngập sâu

TPO - Các xã miền núi ở TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai sơ tán hàng trăm hộ dân ở các vùng sạt lở, ngập sâu, các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, dự báo từ tối 26/10 đến tối 28/10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông.

Các xã miền núi ở Đà Nẵng sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở, vùng có nguy cơ cao.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi TP Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) hiện, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cảnh báo từ nay đến ngày 29/10, trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây sạt lở hàng loạt điểm trên địa bàn các xã miền núi, gồm: Trà Linh, Trà Liên, Trà Leng, Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Tây Giang…

Chính quyền các xã đã khẩn trương triển khai sơ tán dân ở các vùng sạt lở, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Cụ thể, xã Trà Linh sơ tán cho 49 hộ hơn 206 nhân khẩu đến tạm trú ở nhà văn hóa thôn và các nhà dân kiên cố.

Xã Trà Leng di dời hơn 100 hộ với gần 330 người dân đến tạm trú tại các điểm an toàn. 35 em học sinh của trường THCS Trà Leng được bố trí sinh hoạt tại chỗ, bố trí giáo viên trực tại chỗ để nắm tình hình.

Các xã Trà Đốc, Nam Trà My, Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, Trà Giáp cũng đã triển khai di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở, vùng cảnh báo lũ quét.

Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay, nhiều xã, phường đã xảy ra tình trạng sạt lở đường giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch; sạt lở khu vực bờ biển, kè biển…

Cụ thể, tại xã Tây Giang, các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km23+454 - Km23+497 (chiều dài khoảng 43m).

UBND xã đã thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông. Tại xã Trà Linh, mưa lớn khiến khoảng 5.000m3 đất đá sạt lở tuyến các tuyến đường, chia cắt các thôn.

Bờ biển trên địa bàn phường Hội An Tây sạt lở kéo dài khoảng 3km, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có đoạn xâm thực sâu vào gần 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong.

Mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh.

UBND phường Hội An Tây đã báo cáo UBND thành phố, xin ý kiến chỉ đạo về việc kè tạm khu vực bị sạt lở và dự kiến di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và 1 hộ dân bị ảnh hưởng khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp.

Tại xã Trà My, nước sông Trường dâng nhanh từ đầu nguồn thôn 2 Trà Giang cũ, chảy qua các thôn 1, 3, Đồng Bàu, Đồng Trường, Trấn Dương, Long Sơn, Tân Hiệp, tiếp tục có xu hướng tăng. Mái taluy dương, đoạn tiếp nối bờ kè đường Chu Huy Mân trên tuyến QL40B sạt lở. Một số tuyến đường, khu vực ngập sâu, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

