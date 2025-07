Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt: Phòng giam biệt lập, không có điều hòa

TPO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ phải ở trong một phòng giam biệt lập rộng khoảng 10m2, với một tấm nệm gấp đặt trên sàn mà không có điều hòa nhiệt độ. Dù thời tiết Hàn Quốc đang vô cùng nóng nực, nhưng ông Yoon được cho là sẽ chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, thường bị tắt vào ban đêm.

Ông Yoon Suk Yeol đã trở lại phòng giam biệt lập sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ ông hôm 9/7. Trước đó, ông từng bị bắt giữ hồi tháng 1 và được trả tự do vào tháng 3.

Theo các quan chức cơ quan quản lý trại giam, ông Yoon sẽ bị chụp ảnh chân dung để nhận dạng và trải qua "cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng".

Các tù nhân bị giam giữ trước hoặc trong phiên tòa như ông Yoon được cấp một bộ đồng phục màu kaki, trong khi các tù nhân đã bị kết án mặc đồng phục màu xanh xám.

Ông Yoon sẽ phải ở trong một phòng giam biệt lập rộng khoảng 10 m2, và ngủ trên một tấm nệm gấp mà không có điều hòa nhiệt độ.

Dù thời tiết Hàn Quốc đang vô cùng nóng nực, nhưng ông Yoon dường như sẽ chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, thường bị tắt vào ban đêm, chính trị gia Park Jie-won - một nghị sĩ từng bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul - cho biết.

Như mọi tù nhân khác, ông Yoon sẽ phải thức dậy lúc 6h30 và tắt đèn lúc 21h.

Trung tâm giam giữ Seoul nằm ở thành phố Uiwang, cách Seoul 22 km về phía nam, trước đây từng là nơi giam giữ những nhân vật cấp cao như cựu Tổng thống Park Geun-hye và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong.

Cơ quan Cải huấn Hàn Quốc, đơn vị điều hành các nhà tù và trung tâm giam giữ, cho biết khẩu phần ăn của các tù nhân đảm bảo 2.500 calo mỗi ngày, với chi phí khoảng 1.600 won (1,17 đô la) cho mỗi bữa.

Ông Yoon sẽ dùng phòng tắm công cộng, nhưng cơ sở giam giữ sẽ sắp xếp thời gian để ông sử dụng sao cho đảm bảo sự riêng tư.

Lệnh giam giữ mới nhất nhằm vào ông Yoon sẽ có hiệu lực tối đa 20 ngày, và có thể được gia hạn thêm sáu tháng.

Nam Se-jin - một thẩm phán cấp cao tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul - ngày 9/7 đã ban hành lệnh bắt giữ theo yêu cầu của công tố viên Cho Eun-suk, với lý do lo ngại cựu tổng thống có thể tiêu hủy bằng chứng.

Nhóm của công tố viên Cho đã đề nghị bắt giữ ông Yoon với 5 cáo buộc chính, bao gồm cáo buộc ông Yoon vi phạm quyền của các thành viên Nội các, khi chỉ triệu tập một số ít người được chọn đến cuộc họp ngay trước khi ông tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12.

Cựu tổng thống cũng bị cáo buộc đã tạo ra một văn bản tuyên bố thiết quân luật giả sau ngày 3/12 để tăng tính hợp pháp cho hành động của mình. Văn bản này đã được Thủ tướng khi đó là ông Han Duck-soo và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong-hyun ký, trước khi nó bị loại bỏ.

Các công tố viên còn cáo buộc ông Yoon chỉ đạo người phát ngôn để báo chí nước ngoài phát tán các tuyên bố sai sự thật về việc thiết quân luật, cáo buộc ông chỉ đạo Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn việc các nhà điều tra giam giữ ông vào đầu tháng 1, và cáo buộc ông ra lệnh xóa hồ sơ cuộc gọi khỏi những chiếc điện thoại an toàn do ba chỉ huy quân đội sử dụng.

Minh Hạnh