Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ lần thứ hai

TPO - Một tòa án Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành. Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt giữ.

Nam Se-jin - một thẩm phán cấp cao tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul - đã ban hành lệnh bắt giữ theo yêu cầu của công tố viên Cho Eun-suk, với lý do lo ngại cựu tổng thống có thể tiêu hủy bằng chứng.

Nhóm của công tố viên Cho đã đề nghị bắt giữ ông Yoon với 5 cáo buộc chính, bao gồm cáo buộc ông Yoon vi phạm quyền của các thành viên Nội các, khi chỉ triệu tập một số ít người được chọn đến cuộc họp ngay trước khi ông tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12.

Cựu tổng thống cũng bị cáo buộc đã tạo ra một văn bản tuyên bố thiết quân luật giả sau ngày 3/12 để tăng tính hợp pháp cho hành động của mình. Văn bản này đã được Thủ tướng khi đó là ông Han Duck-soo và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong-hyun ký, trước khi nó bị loại bỏ.

Các công tố viên còn cáo buộc ông Yoon chỉ đạo người phát ngôn để báo chí nước ngoài phát tán các tuyên bố sai sự thật về việc thiết quân luật, cáo buộc ông chỉ đạo Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn việc các nhà điều tra giam giữ ông vào đầu tháng 1, và cáo buộc ông ra lệnh xóa hồ sơ cuộc gọi khỏi những chiếc điện thoại an toàn do ba chỉ huy quân đội sử dụng.

Ông Yoon và các luật sư bào chữa đã tham dự phiên tòa và bác bỏ mọi cáo buộc, trước khi cựu tổng thống bị đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang để chờ phán quyết của tòa án.

Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt. Lần đầu tiên là vào tháng 1 khi ông còn tại nhiệm. Sau đó, tòa án đã chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ và trả tự do cho ông vào tháng 3.

Minh Hạnh