Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP Huế.

Sáng 16/11, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn.

Về phía TP Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; các thành viên trong Thường trực, Ban Thường vụ, Thành ủy viên.

Theo đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Toàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bà cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh Chủ tịch UBND cấp tỉnh không là người địa phương, ông Nguyễn Khắc Toàn được điều động, chỉ định để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, ông Nguyễn Khắc Toàn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Huế tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Nguyễn Khắc Toàn hoàn thành trọng trách mới; đồng thời đề nghị HĐND thành phố sớm triển khai quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tín nhiệm giao trọng trách mới. Ông Toàn khẳng định: “Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế”.

Về công tác tại quê hương mới, ông cho biết đã cảm nhận sâu sắc bề dày truyền thống, lòng tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Huế. Ông nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Huế và lãnh đạo thành phố, phát huy thành quả của các thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống của TP Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; trình độ Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Khánh Hòa như Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi sáp nhập Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và XII.