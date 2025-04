Công an TPHCM ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự

TPO - Hệ thống cảnh báo sẽ giúp người dân TPHCM chủ động thông báo các tình huống khẩn cấp mà không cần qua các thủ tục phức tạp, tăng cường khả năng phản ứng nhanh của lực lượng chức năng, giảm thiểu thời gian xử lý và thiệt hại.

Chiều 28/4, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật (ANTT) góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng, chính xác của lực lượng chức năng, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân thành phố.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, việc triển khai phần mềm cảnh báo khẩn cấp về ANTT là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ ANTT, đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển, đảm bảo sự ổn định cho cộng đồng.

Xuất phát từ yêu cầu, tình hình thực tiễn, Công an TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định ANTT, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) như: tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân…

Từ đặc điểm, tình hình của TPHCM, những vấn đề về ANTT, tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hay các sự cố khác có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và cần được tiếp nhận thông tin nhanh chóng để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, phương thức trao đổi thông tin về tình hình ANTT, tố giác, tin báo về tội phạm theo kiểu truyền thống trong thời điểm hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế. Việc người dân cung cấp thông tin cho lực lượng công an gặp nhiều khó khăn, thông tin không đầy đủ, kịp thời. Trong nhiều trường hợp, sự chậm trễ trong phát hiện, xử lý tình huống có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, gia tăng mức độ nguy hiểm, tổn thất về tài sản và tính mạng.

Do đó, việc xây dựng một phần mềm giúp người dân chủ động báo cáo sự cố, đồng thời kết nối trực tiếp với cơ quan chức năng để xử lý tình huống kịp thời là một giải pháp hết sức cần thiết và cấp bách.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, để giải quyết vấn đề này, việc triển khai phần mềm cảnh báo khẩn cấp sẽ phát huy được vai trò quan trọng của người dân trong việc hỗ trợ các lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng, kịp thời và chính xác với các tình huống khẩn cấp, đồng thời huy động sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân trong việc bảo đảm ANTT…

Thông qua phần mềm này, người dân có thể chủ động thông báo các tình huống khẩn cấp mà không cần qua các thủ tục phức tạp; tăng cường khả năng phản ứng nhanh của lực lượng chức năng, giảm thiểu thời gian xử lý các tình huống khẩn cấp; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các lực lượng chức năng; giúp các cơ quan chức năng giám sát tình trạng ANTT tại các khu vực trọng yếu…

Bên cạnh đó, phần mềm sẽ cung cấp một kênh giao tiếp thống nhất giữa các đơn vị công an từ Trung tâm thông tin chỉ huy, các đơn vị nghiệp vụ đến Công an phường xã để đảm bảo việc chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác và đồng bộ. Các lực lượng này có thể phối hợp hiệu quả trong việc xử lý sự cố, ứng phó với các tình huống phức tạp.

Sau quá trình triển khai và vận hành, phần mềm đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng của các lực lượng chức năng, cải thiện công tác phối hợp giữa các đơn vị và đảm bảo tính minh bạch trong xử lý thông tin… tạo ra một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân TPHCM.