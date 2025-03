Công an Hà Nội: Đảm bảo ‘mạch’ giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhân dân tốt nhất

Sáng nay 1/3, Phòng Hậu cần CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành gắn biển mới tại các trụ sở Công an quận, huyện, thị xã cũ, sau quá trình sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, thành Cơ sở thuộc CATP Hà Nội.

Nhận thức và hành động mà Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP kỳ vọng, quán triệt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô bắt đầu từ hôm nay, đó là thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới; đảm bảo có sự kế thừa, liên tục, không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, sót lọt hồ sơ, vụ việc; đảm bảo hoạt động bình thường của xã hội, nhân dân...

Triển khai nghiêm túc công tác ứng trực, tuần tra kiểm soát

Quyết định nghỉ hưu chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, nhưng hôm nay, Đại tá Hà Mạnh Hùng – nguyên trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn có mặt ở trụ sở từ sớm. “Trên dưới 40 năm quân ngũ, nhận thức ý nghĩa hết sức quan trọng của chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, bỏ Công an cấp huyện, tôi làm đơn xin được nghỉ hưu trước niên hạn. Và hôm nay, tôi đến đơn vị vừa để tiếp tục bàn giao những phần việc dở dang, nhất là, để cùng anh em chứng kiến thời khắc ý nghĩa, thay mới biển trụ sở từ Công an quận Hoàn Kiếm thành CATP Hà Nội – Cơ sở Hoàn Kiếm”, Đại tá Hà Mạnh Hùng xúc động chia sẻ.

Cùng tâm trạng với Đại tá Hà Mạnh Hùng, Thượng tá Ngô Tuấn Anh – Phó trưởng Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội, Trưởng Cơ sở Hoàn Kiếm bày tỏ: “Không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, chúng tôi nhận thức rõ chức trách và nhiệm vụ bắt đầu từ thời điểm này. Khó khăn, vướng mắc là tất yếu, nhưng vượt lên tất cả là tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”; đặc biệt, không để gián đoạn các lĩnh vực công tác Công an.

Đêm 28-2, rạng sáng 1-3, các tổ tuần tra kiểm soát của Cơ sở Hoàn Kiếm vẫn phối hợp với Công an các phường làm nhiệm vụ. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát trật tự của Cơ sở Hoàn Kiếm phối hợp với Thanh tra GTVT ra quân hướng dẫn, xử lý các xe khách trên 16 chỗ hoạt động ở khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ghi nhận bước đầu, tình hình an ninh, trật tự tại quận Hoàn Kiếm rất ổn định”.

Qua báo chí, được biết về thông tin bỏ Công an cấp huyện, nhưng sáng nay 1-3, chị Nguyễn Thu Hương, trú ở phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, vẫn tìm đến trụ sở Cơ sở Hoàn Kiếm. “Tôi đến hỏi thủ tục cấp lại Căn cước công dân bị thất lạc, và được đồng chí trực ban giải đáp rất tận tình. Mừng nhất là tôi không phải đi xa để hoàn thiện các thủ tục. Và theo hướng dẫn của đồng chí trực ban, thì việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân quận Hoàn Kiếm tới đây sẽ không có gì biến động. Thậm chí, nhiều thủ tục sẽ được đưa về phường”, chị Hương phấn khởi nói.

Là một trong những địa bàn được Phòng Hậu cần CATP tiến hành lắp mới biển “Cơ sở Thường Tín – CATP Hà Nội” trong sáng nay 1-3, Thượng tá Lê Tuấn Anh – Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Cơ sở Thường Tín cho biết: “Ngay sau hội nghị quán triệt của CATP, cán bộ, chiến sỹ của Cơ sở Thường Tín đã sẵn sàng tốt nhất tâm thế để bắt kịp yêu cầu chuyển đổi “trạng thái làm việc”. Cùng với việc tiếp tục, duy trì “mảng” công tác quản lý hành chính phục vụ nhân dân một cách bình thường, Cơ sở Thường Tín chủ động bố trí lực lượng về các xã nơi đang diễn ra lễ hội đầu Xuân để đảm bảo an ninh, trật tự. Hết sức vững tâm là cơ chế phối hợp giữa xã – Cơ sở - phòng nghiệp vụ CATP đã và đang vận hành rất tốt”.

Ở địa bàn trung tâm của Cơ sở Hai Bà Trưng, ghi nhận tại Công an phường Lê Đại Hành, sáng 1-3, là không khí khẩn trương, rõ người, rõ việc. Chủ trì cuộc họp giao ban, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng, Trưởng Công an phường quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ những phần việc, nhiệm vụ đang và sẽ phải làm đối với Công an cấp phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân. “Khối lượng công việc tăng, áp lực sẽ nhiều, đòi hỏi từng đồng chí trong Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tuyệt đối không để chậm, gián đoạn công việc, nhất là những việc liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Cần gặp gỡ, trao đổi với người dân để nắm bắt, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác Công an”, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng đề nghị lực lượng Công an phường.

Xứng đáng là đơn vị “tiên phong, đi đầu”

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố chỉ rõ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bỏ Công an cấp huyện là cuộc Cách mạng, mà ở đây, chiến thắng lớn nhất, cái được lớn nhất là vì quốc gia, dân tộc, vì người dân.

Thực hiện cuộc Cách mạng “chưa có tiền lệ” này, CATP Hà Nội đã và đang xứng đáng với yêu cầu, mong muốn mà cơ quan cấp trên đặt ra, là đơn vị tiên phong, gương mẫu, đi đầu. Nhiều đồng chí chỉ huy cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu, nghỉ chế độ chờ hưu trước tuổi. Ngày 25-1-2025, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch 282 về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, ngày 31-1, Đảng ủy CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 270 triển khai thực hiện Kế hoạch 282 của Đảng ủy Công an Trung ương. Kế hoạch 270 đã định ra tổng thể các công việc, lộ trình cần thực hiện xoay quanh vấn đề "Việc - Người - Tài chính, tài sản" theo 3 giai đoạn.

Cũng trong cuộc Cách mạng “chưa có tiền lệ” này, ngày 28-2 vừa qua, tại hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP đã quán triệt Quy chế hoạt động tạm thời của các Cơ sở CATP. Quy chế gồm 4 chương, 10 điều, trong đó quy định cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của các Cơ sở CATP với mục tiêu định hình cơ chế quản lý, điều hành chung và cơ chế phối hợp, gắn kết chặt chẽ các lực lượng tại địa bàn.

Chủ động nhìn nhận, đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn khách quan và chủ quan, lãnh đạo CATP nhấn mạnh, sau khi kiện toàn, tổ chức bộ máy của CATP Hà Nội đã được “tinh, gọn”, nhưng đó mới dừng ở góc độ bộ máy. Để tổ chức bộ máy "mạnh" và “hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đòi hỏi phải có sự chuyển đổi về chất bên trong; từ vấn đề hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ...

Giảm tầng nấc trung gian, người dân, các tổ chức được hưởng lợi, được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn. Song đối với lực lượng Công an nói riêng, áp lực – khối lượng công việc gia tăng rất nhiều lần. Đòi hỏi thủ trưởng các đơn vị trong CATP, từng cán bộ, chiến sỹ được điều động, bố trí vị trí công tác mới phải nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, hoặc ảnh hưởng đến công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo CATP yêu cầu tuyệt đối không phân biệt cán bộ cũ, cán bộ mới; tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xin nhấn mạnh một lần nữa: triển khai cuộc Cách mạng “chưa có tiền lệ” này, chiến thắng lớn nhất, cái được lớn nhất là vì quốc gia, dân tộc, vì người dân…