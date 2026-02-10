Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 11, 12, 13: Phản diện phản công, Vãn Âm bị đày vào lãnh cung

HHTO - Kế hoạch lấp đầy quốc khố của Hầu Đạm - Vãn Âm thành công rực rỡ, tình cảm giữa hai người ngày càng êm ấm. Lúc này, nội gián bên cạnh Vãn Âm bị bắt tại trận. Manh mối về "trùm cuối" cũng từ đó mà được hé lộ.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Mở đầu tập 11 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) áp giải Trần Đạt Niên đi kiểm tra quốc khố, mới phát hiện nơi đây đã rỗng tuếch. Đương chất vấn, chàng lại được tin quân lương đã bị mốc, nếu không ban bổng lộc thì quân đội sẽ tan rã.

Hầu Đạm phát tiết, lệnh cho Trần Đạt Niên phải tìm mọi cách làm đầy quốc khố. Bị cả Thái hậu quay lưng, người trên kẻ dưới đều ép ông đến đường cùng.

Kế hoạch làm đầy quốc khố này cũng là "chiêu" của bệ hạ và Vãn Âm (Vương Sở Nhiên). Song, chút mánh khóe này vẫn không qua được con mắt tinh tường của Đoan vương. Không chỉ nhìn thấu, hắn còn giật dây gây sức ép lên Trần Đạt Niên, hòng thay người của chính mình vào.

Giữa cơn khốn đốn, Trần Đạt Niên nhận được trợ giúp từ Nhĩ Lam (sĩ tử dưới trướng Hầu Đạm). Nhờ đó, ông hiến kế Khai Trung Pháp: Thay vì tiền, triều đình sẽ trả cho các thương nhân bằng giấy phép buôn muối nhằm kích cầu. Qua đó, vấn đề quốc khố được giải quyết, triều đình mua được hạt giống yến mạch cho nhân dân.

Dẫu tất cả nỗ lực đều chỉ gói gọn trong một cuốn tiểu thuyết, Hầu Đạm - Vãn Âm vẫn quyết cùng thay đổi vận mệnh của Đại Hạ.

Một thích khách bất ngờ xuất hiện, lại có võ công thâm hậu. Người này tự nhận là A Bạch, biết rõ thân phận của Hầu Đạm nên muốn theo chàng làm hộ vệ. Bệ hạ muốn đuổi cậu đi, nhưng Vãn Âm vừa nghe gọi là "đại mỹ nhân" thì liền "khoái khoái", bệ hạ chỉ đành chiều theo ý nàng.

Thực chất A Bạch có quen biết với Hầu Đạm từ lâu. Tuy vậy, hai người lại đang phối hợp lừa gạt Vãn Âm chuyện gì đó. Để đổi lấy một nụ cười của Vãn Âm, A Bạch lại không ngại châm chọc Bắc thúc lẫn làm hoa đào rơi cho nàng. Hầu Đạm cảm thấy "nóng mắt", vội vàng tách nàng ra khỏi cậu.

Cả hai còn không ngại "phát cẩu lương" trước mặt đệ đệ. Tuy nhiên, nhắc đến San Y mỹ nhân, mặt bệ hạ liền biến sắc.

San Y mỹ nhân - thanh mai trúc mã của vua nước Yển, từng hành thích vua Đại Hạ nên bị xử tử. Từ đó, nước Yển và Đại Hạ nuôi thù. Trong kịch bản gốc, trận chiến với nước Yển sẽ khiến Hầu Đạm bị phế truất. Vì thế lần này hai người quyết định cử Uông Chiêu đi đàm phán trước.

Mặt khác, Đoan vương biết được cao thủ bên cạnh bệ hạ hiện đang ở cùng với Dữu phi. Lại một lần nữa, tin mật của Hầu Đạm - Vãn Âm không biết vì sao bị truyền đến tai Đoan vương. Để ý thấy thái độ khác thường của nô tì Tiểu Mi, nàng nhận ra cô chính là nội gián.

Bị bắt tại trận, Tiểu Mi lấy cớ muốn tác hợp cho nàng và Đoan vương để cầu xin tha mạng. Niệm tình xưa nghĩa cũ, Vãn Âm dù đau khổ chỉ đành giam cô ta lại.

Dù vậy, ngay sáng hôm sau Vãn Âm nhận tin Tiểu Mi đã biến mất. Khi nàng hối hả đến nơi, cô đã ra đi giữa Ngự Hoa Viên. Thục phi liền tố cáo với Thái hậu, Tiểu Mi cầm kéo hành thích nàng ta để trả thù cho cha của Vãn Âm là Dữu thiếu khanh. Thái hậu nổi giận, tống Vãn Âm vào lãnh cung.

Song, chuyện Dữu thiếu khanh bị giáng chức vốn là do Vãn Âm tự bày ra. Vậy thì ai là người đã "bơm đểu", đổ tội cho Thục phi để liên lụy Vãn Âm? Đoạn ngoại truyện cuối tập 12 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại hé lộ tình tiết mới.

Dù lắm mưu kế, Đoan vương vẫn chỉ là nam chính trong kịch bản gốc. Còn phản diện thật sự là người luôn tỏ vẻ không màng sự đời - Thái hậu.

Hoàng tổ mẫu của Hầu Đạm mắc chứng đau đầu kinh niên, trong một lần phát bệnh đã qua đời, quyền lực rơi vào tay Quý phi (bây giờ là Thái hậu). Bà ta đã một tay nuôi dạy Hầu Đạm, trùng hợp chàng cũng mắc bệnh đau đầu lâu năm. Vậy lẽ nào, cả chuyện Tiểu Mi và sinh mạng của Hầu Đạm đều đã sớm nằm trong tay bà ta?

Đến với nhá hàng tập 13 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Vãn Âm bị đày vào lãnh cung mà vẫn yêu đời, thảnh thơi cùng bệ hạ ăn lẩu. Nàng thậm chí còn "khai nhãn", tiết lộ chuyện tương lai để Đoan vương đắc ý. Liệu chiêu trò của nàng sẽ lại mở ra "map" mới gì đây?

Ngoài ra, Tạ Vĩnh Nhi sau khi bị Đoan vương phản bội thì "quay xe" sang lấy lòng Hầu Đạm làm chàng "sợ mất mật". Còn tưởng là không quan tâm, vậy mà Vãn Âm lại ngồi một mình trút giận với cái đèn lồng, trách Hầu Đạm suốt ngày được nữ nhân vây quanh. Nàng sắp ghen rồi, phải chăng "sếp Đạm" sắp sửa được đáp trả tình cảm?

Tập 13, 14 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào chiều ngày 10/2, phim có tổng cộng 32 tập.