[Clip] Phụ xe khách cầm gậy đe dọa người đi đường gây xôn xao dư luận ở TPHCM

TPO - Chiếc xe khách dừng lại giữa đường, phụ xe nhảy xuống, cầm gậy định tấn công một người đi xe máy nhưng được đồng nghiệp can ngăn. Trước đó, người điều khiển xe máy cho rằng xe khách chạy ẩu nên đuổi theo, dùng dây thắt lưng quật vào thân xe.

Clip: Diễn biến vụ việc

Tối 2/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh chiếc xe khách dừng giữa đường. Một người đàn ông mặc đồng phục của một hãng xe khách bước xuống cầm gậy định lao tới tấn công người điều khiển xe máy lưu thông phía sau, nhưng được các nhân viên của nhà xe này can ngăn.

Anh X.C., người chứng kiến vụ việc cho biết, chiều cùng ngày, chiếc xe khách lưu thông trên đường ĐT.747, theo hướng từ xã Phú Giáo đi phường Tân Uyên. Khi tới đoạn thuộc địa phận phường Bình Cơ, TPHCM thì chiếc xe này dừng lại, một phụ xe cầm gậy bước xuống đe dọa tấn công người đàn ông điều khiển xe máy nhưng được phụ xe khác can ngăn.

Một người đi đường cũng suýt bị phụ xe khách hành hung sau khi lên tiếng chỉ trích tài xế xe khách chạy ẩu, chèn ép xe máy trong quá trình lưu thông trên đường.

Phụ xe khách dùng gậy định tấn công người đàn ông đi xe máy nhưng được đồng nghiệp can ngăn

Theo lời anh C., chiếc xe khách trong quá trình di chuyển đã liên tục bóp còi, ép xe máy. Do bức xúc, một người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo, dùng dây thắt lưng quật vào thân xe khách.

Sau đó, chiếc xe khách dừng lại và diễn biến sự việc tiếp theo như nội dung clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, xe khách và người đi xe máy tiếp tục hành trình. Các bên liên quan không trình báo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương.

Vụ việc đang được Công an phường Bình Cơ xác minh làm rõ.