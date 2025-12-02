[Clip] Xe máy đấu đầu khiến 2 người tử vong ở Tây Ninh

TPO - Thanh niên 21 tuổi điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao, va chạm trực diện với một xe máy lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Camera ghi cảnh hai xe máy đấu đầu khiến 3 người thương vong ở Tây Ninh.

Ngày 2/12, Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 1/12 trên tỉnh lộ 781, đoạn qua ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước, khiến 3 người thương vong.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 1/12, anh H.Đ.Kh. (21 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) điều khiển xe máy biển số 70 D1-670.19 lưu thông trên tỉnh lộ 781 theo hướng từ xã Ninh Điềm đi xã Châu Thành.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe do anh Kh. điều khiển va chạm trực diện với xe máy biển số 70 H4-0743 (chưa rõ người cầm lái) di chuyển theo chiều ngược lại. Trên xe này có anh P.Q.T. (29 tuổi) và anh N.V.K. (26 tuổi), cùng trú tại xã Hảo Đước.

Cú tông mạnh khiến anh Kh. tử vong tại hiện trường, anh T. qua đời tại bệnh viện. Riêng anh K. bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng vương vãi khắp mặt đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Kh. điều khiển xe không đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.