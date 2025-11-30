Clip xe ba gác 'cõng' bó sắt dài 10m náo loạn quốc lộ

Hai chiếc xe ba gác chở theo bó sắt dài hơn 10m, oằn mình kéo lê trên mặt đường Quốc lộ 51 khiến người tham gia giao thông lo sợ.

Chiều 29/11, PV ghi nhận hình ảnh nguy hiểm trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Hưng và Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).

Lúc 13h20, hai xe ba gác chạy nối đuôi nhau trên Quốc lộ 51. Trên xe, mỗi tài xế chở một bó sắt dài hơn 10m.

Do quá dài và nặng, bó sắt bị uốn cong, phần giữa và đuôi "mắc võng" xuống sát mặt đường. Mỗi khi đi qua đoạn gồ ghề, bó sắt lại bật nảy, quệt xuống đường tạo ra tiếng động lớn.

Hai xe ba gác chở theo bó sắt dài hơn 10m trên Quốc lộ 51. Ảnh: Hoàng Anh

Đáng nói, phần đầu và đuôi của bó sắt sắc nhọn nhưng không hề được bao bọc hay gắn cảnh báo. Nhiều người đi xe máy phía sau phải giảm tốc độ hoặc dạt sang làn ô tô để né tránh.

Anh Hiển (người dân địa phương) bức xúc: "Xe thì nhỏ mà chở thanh sắt dài cả chục mét. Chỉ cần tài xế phanh gấp hoặc đánh lái, bó sắt này có thể văng trúng người đi đường bất cứ lúc nào".

Nhiều xe máy phải chạy sang làn ô tô để né xe ba gác chở bó sắt. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi về sự việc, đại diện Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị sẽ rà soát, phối hợp lực lượng tuần tra để xác minh và xử lý nghiêm vi phạm.

Thực tế, Quốc lộ 51 từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do xe chở hàng cồng kềnh. Hồi giữa năm 2024, tại đoạn thuộc huyện Long Thành (cũ), một xe máy chở tôn tự chế đi ngược chiều đã va chạm với xe máy của anh Lâm Minh S. (SN 1999). Hậu quả, anh S. tử vong, người phụ nữ đi cùng bị thương nặng.