Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Clip xe ba gác 'cõng' bó sắt dài 10m náo loạn quốc lộ

Hai chiếc xe ba gác chở theo bó sắt dài hơn 10m, oằn mình kéo lê trên mặt đường Quốc lộ 51 khiến người tham gia giao thông lo sợ.

Chiều 29/11, PV ghi nhận hình ảnh nguy hiểm trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Hưng và Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).

Lúc 13h20, hai xe ba gác chạy nối đuôi nhau trên Quốc lộ 51. Trên xe, mỗi tài xế chở một bó sắt dài hơn 10m.

Do quá dài và nặng, bó sắt bị uốn cong, phần giữa và đuôi "mắc võng" xuống sát mặt đường. Mỗi khi đi qua đoạn gồ ghề, bó sắt lại bật nảy, quệt xuống đường tạo ra tiếng động lớn.

1.jpg
Hai xe ba gác chở theo bó sắt dài hơn 10m trên Quốc lộ 51. Ảnh: Hoàng Anh

Đáng nói, phần đầu và đuôi của bó sắt sắc nhọn nhưng không hề được bao bọc hay gắn cảnh báo. Nhiều người đi xe máy phía sau phải giảm tốc độ hoặc dạt sang làn ô tô để né tránh.

Anh Hiển (người dân địa phương) bức xúc: "Xe thì nhỏ mà chở thanh sắt dài cả chục mét. Chỉ cần tài xế phanh gấp hoặc đánh lái, bó sắt này có thể văng trúng người đi đường bất cứ lúc nào".

screen-shot-2025-11-29-at-214739.png
Nhiều xe máy phải chạy sang làn ô tô để né xe ba gác chở bó sắt. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi về sự việc, đại diện Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị sẽ rà soát, phối hợp lực lượng tuần tra để xác minh và xử lý nghiêm vi phạm.

Thực tế, Quốc lộ 51 từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do xe chở hàng cồng kềnh. Hồi giữa năm 2024, tại đoạn thuộc huyện Long Thành (cũ), một xe máy chở tôn tự chế đi ngược chiều đã va chạm với xe máy của anh Lâm Minh S. (SN 1999). Hậu quả, anh S. tử vong, người phụ nữ đi cùng bị thương nặng.

Vietnamnet
#An toàn giao thông quốc lộ #Xe ba gác chở hàng nguy hiểm #Nguy cơ tai nạn do hàng cồng kềnh #Quản lý phương tiện chở hàng dài #Tình trạng xe chở hàng nguy hiểm #Phản ứng của cơ quan chức năng #Tác động giao thông và nguy hiểm #Vấn đề chở hàng quá khổ quá tải #Các vụ tai nạn liên quan xe hàng cồng kềnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục