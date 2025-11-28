Xác minh clip thiếu nữ bị bắt quỳ giữa đường, tát liên tiếp vào mặt

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt

Thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ, túm tóc, tát vào mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 28/11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ và liên tục tát vào mặt.

Đoạn video dài hơn 2 phút xuất hiện trên Facebook đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một cô gái khác đeo khẩu trang sau đó tiếp tục lao tới tát nạn nhân thêm nhiều lần. Khi có phương tiện đi ngang qua, nhóm này (khoảng 3-4 người) tạm dừng vụ việc rồi sau đó lại tiếp tục đánh nạn nhân.