Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác minh clip thiếu nữ bị bắt quỳ giữa đường, tát liên tiếp vào mặt

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt

anh-man-hinh-2025-11.jpg
Thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ, túm tóc, tát vào mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 28/11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ và liên tục tát vào mặt.

Đoạn video dài hơn 2 phút xuất hiện trên Facebook đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt.

Một cô gái khác đeo khẩu trang sau đó tiếp tục lao tới tát nạn nhân thêm nhiều lần. Khi có phương tiện đi ngang qua, nhóm này (khoảng 3-4 người) tạm dừng vụ việc rồi sau đó lại tiếp tục đánh nạn nhân.

Vietnamplus
#Bạo lực học đường #Nữ sinh bị đánh #Nữ sinh

Cùng chuyên mục