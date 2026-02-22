Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai.

Tại đây, báo cáo lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2025 tổng doanh thu công ty đạt gần 200 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2024; thu nhập bình quân người lao động từ 10 đến 12 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, đơn vị đã đầu tư, nâng cấp nhiều phương tiện cơ giới và ứng dụng hệ thống thu gom rác thông minh tại các xã, phường trung tâm. Ngoài ra, công ty đã tích cực tham gia nhiều công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen – người đang cùng lúc chèo lái 4 doanh nghiệp lớn cũng thẳng thắn nêu lên những vướng mắc thực tế. Bà Nguyễn Thị Sen đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành định mức vệ sinh môi trường chung cho toàn tỉnh. Bà Sen cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định điều chỉnh thu giá vệ sinh môi trường hộ dân khu vực Tây Gia Lai để giảm bù đắp ngân sách của Nhà nước. Bởi, theo bà Sen, hiện mức thu với hộ dân Tây Gia Lai quá thấp (20.000 đồng/hộ mặt đường và 15.000 đồng/hộ hẻm), trong khi Quy Nhơn đã thu 36.000 đồng/hộ mặt đường, 30.000 đồng/hộ hẻm từ 2018.

Bà Nguyễn Thị Sen phát biểu tại dịp gặp mặt đầu năm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Về các dự án năng lượng, bà Sen đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thực hiện giai đoạn 2026-2030 đối với dự án điện gió Tây Hồ, xã Bàu Cạn, công suất dưới 50MW đã được quy hoạch điện VIII giai đoạn 2031 – 2035.

Còn với dự án năng lượng mặt trời trên mặt nước tại xã Bàu Cạn, bà Sen mong muốn UBND tỉnh tạo điều kiện sớm đưa vào quy hoạch chung của tỉnh để dự án sớm được triển khai.

Tiếp nhận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chúc mừng công ty đã đạt được những kết quả phấn khởi trong năm 2025. Hy vọng tạo tiền đề tốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần cùng địa phương đảm bảo tăng trưởng hai con số, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng giao công ty phải đảm bảo môi trường khu vực Pleiku xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ hàng đầu, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt của người dân triệt để.

"Sở Xây dựng phải phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kỹ quy hoạch vỉa hè, lòng đường. Làm đến đâu phải chắc đến đó, tuyệt đối tránh tình trạng năm nay thi công, năm sau dỡ. Mọi quy hoạch hạ tầng phải có tầm nhìn tối thiểu 10 năm", ông Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

Ông Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai.

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị công ty làm rõ đơn giá thu chất thải sinh hoạt để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới. Riêng các dự án năng lượng có trong quy hoạch điện VIII, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá rất khả thi, cần cho triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Trong ngày 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh sẽ thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội, doanh nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Trường Sinh Group và Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai).