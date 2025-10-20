Chủ tịch thành phố Cần Thơ nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ban Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng ban.

Ngày 20/10, UBND TP. Cần Thơ có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ làm Trưởng ban. Các Phó Ban gồm 5 Phó Chủ tịch UBND và quyền Giám đốc Sở Tài chính, cùng 16 thành viên là lãnh đạo các sở ngành.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng Ban Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thông qua điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành lập các tổ công tác để tham mưu giúp việc... Sở Tài chính làm cơ quan thường trực.

Cùng ngày, UBND TP. Cần Thơ cũng có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ, do Sở Tài chính làm cơ quan thường trực.

Về tiến độ sửa quy hoạch Cần Thơ, tới nay, Sở Tài chính đã gửi các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch; gửi văn bản lấy ý kiến các sở ngành, xã phường.

Trước đó, tại cuộc họp về tiến độ điều chỉnh quy hoạch Cần Thơ sau sáp nhập vào tuần trước, ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, chậm nhất ngày 31/10, Sở Tài chính chủ trì tổ công tác đăng ký làm việc với các Phó Chủ tịch UBND thành phố để thông qua các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Sau đó tiếp tục tổng hợp, báo cáo về Ban chỉ đạo trước ngày 10/11.

Chậm nhất ngày 20/11, thành viên UBND họp xong sẽ xin Đảng ủy UBND để trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. Đầu tháng 12 xin ý kiến các bộ ngành, những ngày cuối tháng 12 gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch lên Chính phủ.

Sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ có diện tích hơn 6.360km2, dân số gần 4,2 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã (31 xã, 72 phường).