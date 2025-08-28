Chủ tịch Hà Nội: Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 sẽ khơi dậy nhiều ý tưởng sáng tạo

TPO - Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 28/8 đến 5/9/2025. Đây cũng là hoạt động khẳng định vị thế Hà Nội - trái tim của cả nước - đang vững bước trong kỷ nguyên mới, phát huy sức mạnh truyền thống và khát vọng sáng tạo để vươn tầm quốc tế.

Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở ngành đã tới tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.

Không gian đặc sắc, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản, đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập. Với 6 khu vực trưng bày chính, không gian mang đến cho công chúng một bức tranh toàn diện về hành trình phát triển của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025

“Nét son Hà Nội” là nơi trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc như gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh sự khéo léo, sáng tạo của nghệ nhân mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, bản sắc ngàn năm. Không gian được tạo điểm nhấn bằng hình ảnh Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, gợi nhớ về cội nguồn văn hiến.

“Tinh hoa phố nghề” giới thiệu những làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn, chia sẻ câu chuyện về nghề. Đây là dịp để công chúng hiểu hơn về sự bền bỉ gìn giữ và phát huy tinh hoa mà cha ông để lại.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm truyền thống

“Công nghệ tiên phong” trưng bày các sản phẩm công nghệ cao, giải pháp trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số phục vụ đời sống đô thị. Khu vực này thể hiện khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, đổi mới công nghệ, đồng hành với xu thế phát triển toàn cầu.

“Món quà Hà Nội” đưa du khách đến với hương vị ẩm thực đặc trưng: cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, chè sen, trà sen Bách Diệp. Không chỉ là món ăn, đó còn là ký ức, là hồn cốt của Thủ đô ngàn năm.

“Mạch nguồn văn hiến” tái hiện những trải nghiệm văn hóa truyền thống như viết thư pháp, làm nón, nặn tò he. Hình tượng Thánh Gióng và các biểu tượng như Ô Quan Chưởng, Chợ Đồng Xuân được tái hiện, nhắc nhở công chúng về niềm tự hào dân tộc.

“Làng trong phố” tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại với sân đình, mái ngói rêu phong, cây cảnh bonsai nghệ thuật và không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian như chèo, ca trù, tuồng, trình diễn áo dài.

Với sự kết hợp hài hòa, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa gìn giữ truyền thống, vừa khát khao đổi mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Một góc Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Không gian được xây dựng với mục tiêu quảng bá thành tựu văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo - những lĩnh vực then chốt gắn liền với phát triển kinh tế Thủ đô. Đây cũng là dịp để Hà Nội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một diện mạo mới: giàu bản sắc, năng động, sáng tạo.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, điều đặc biệt của Không gian nằm ở sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Nếu như những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề và ẩm thực khẳng định bản sắc truyền thống, thì các khu trưng bày công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thấy sức mạnh, khát vọng vươn lên của Thủ đô trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Sự kết hợp này chính là chìa khóa để Hà Nội phát triển bền vững, vừa bảo tồn di sản, vừa thúc đẩy kinh tế sáng tạo, thu hút đầu tư và khách du lịch.

Hà Nội bản lĩnh, sáng tạo, vươn tầm quốc tế

Sau khi tham quan các khu vực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực tổ chức và sáng tạo trong cách sắp đặt của Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025. Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Thủ đô đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan không gian

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định: Việc tổ chức Không gian Truyền thống và Sáng tạo không chỉ phục vụ người dân và du khách, mà còn truyền đi thông điệp về một Hà Nội bản lĩnh, cởi mở, sẵn sàng vươn ra thế giới. Đó cũng là hướng đi phù hợp để Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ kỳ vọng từ các hoạt động trưng bày, giao lưu, trải nghiệm tại Không gian, nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được khơi dậy, nhiều sản phẩm thủ công, làng nghề và công nghệ mới sẽ tìm được thị trường rộng mở hơn. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là cơ hội kết nối kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, lan tỏa thương hiệu Hà Nội trên bản đồ quốc tế.