Chocobomb tạo cơn sốt, “tinh tú” mùa đông, giao diện khó chê

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chocobomb - phiên bản nâng cấp của những ly ca cao nóng truyền thống đang chiếm trọn spotlight trên các trang mạng xã hội. Không chỉ là thức uống ấm nóng phù hợp cho những đông mà giao diện còn xinh xắn còn khiến các Gen Z mê không dứt.

Vừa chớm đông nhưng các Gen Z đã nhanh chóng “tạo trend” với món thức uống ấm nóng, thường xuyên xuất hiện mùa Giáng sinh là chocobomb hay chocolate bomb. Món thức uống ấm nóng này không chỉ mang lại cảm giác healing (chữa lành) cho các netizen mà còn sở hữu giao diện vô cùng xinh xắn để tha hồ chụp ảnh “sống ảo”.

Món thức uống đang khiến giới trẻ mê mẩn. (Nguồn: @buditumlum)
z7210818217594-2da9c3792001d94b92d34d33a06d2bd5.jpg
Giao diện xinh xắn của món thức uống đang viral này. (Ảnh: @citycoffeevietnam)

Chocobomb là những quả cầu với lớp ngoài được làm từ chocolate, bên trong chứa bột ca cao hoặc bột matcha và các topping như kẹo dẻo marshmallow, cốm và đôi khi là cả bột quế hoặc vỏ cam tùy vào sở thích và khẩu vị. Nhìn bên ngoài tưởng chừng đơn giản nhưng “tinh túy” lại nằm hết bên trong quả cầu này. Đặc biệt, chocobomb không chỉ là một quả cầu với màu nâu đen của chocolate đơn điệu mà được biến tấu thêm màu xanh, màu trắng, màu đỏ và trang trí bằng cốm màu.

(Nguồn: @nham.coffee)
Món thức uống ấm nóng phù hợp cho mùa Giáng sinh. (Nguồn: @ngam.caphe)

Bên cạnh đó, các Gen Z khi thưởng thức món thức uống này đều muốn ghi lại màn “biến hình” ảo diệu của chocobomb khi cho vào ly sữa nóng. Dưới tác động của nhiệt, lớp vỏ chocolate sẽ từ từ tan chảy và "bung lụa". Bột ca cao sẽ hòa cùng sữa nóng điểm thêm kẹo marshmallow vô cùng hấp dẫn.

Các Gen Z nhanh chóng "bắt trend". (Nguồn: @phuongkhanhne)
Món thức uống "hot trend" không thể bỏ lỡ màu Đông này! (Nguồn: @tuilathanhtep)

Ngoài giao diện xinh xắn thì món thức uống này cũng không kén người thưởng thức, hương vị tương tự món ca cao nóng. Giá một phần bao gồm một viên chocobomb kèm một cốc sữa nóng rơi vào khoảng 55 đến 60 nghìn đồng. Bên cạnh đó, món thức uống này được dự đoán sẽ kéo dài cơn sốt tới vào mùa Giáng sinh vì đảm bảo tiêu chí chất lượng và giá cả hợp lý, lại xinh yêu dư sức để "sống ảo".

Các netizen cũng có thể trổ tài làm chocobomb tại nhà để dành tặng những người thân yêu. (Nguồn: @emmersweet)
Đây cũng là gợi ý quà tặng lý tưởng mùa Giáng sinh. (Nguồn: @savourydays.happie)

Không chỉ được update tích cực tại menu của các quán cà phê, một số người dùng trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ công thức làm món thức uống này tại nhà để “bắt trend”. Đây cũng là gợi ý quà Giáng sinh siêu ấm áp để tặng bạn bè và “gấu yêu” trong dịp lễ.

image.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#Chocobomb #thức uống #mùa đông #Giáng sinh #trend

