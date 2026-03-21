Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

TPO - Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu Trung ương là 217 người (43,4%), số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3, với gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,68%), không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

Có 4 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long, các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng trình tự, thủ tục. Tất cả các khâu đều được thực hiện rất chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch.

Về cơ cấu kết hợp, trong tổng số danh sách 864 ứng cử viên chính thức được công bố, có 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Cũng trong tổng số ứng viên chính thức, có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%).

Gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3. Ảnh: Xuân Tùng

Liên quan đến trình độ học vấn, có 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%).

Về cơ cấu độ tuổi, có 187 ứng viên đại biểu Quốc hội là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi); 384 người ở độ tuổi từ 40 đến 50; 259 người tuổi từ 50 đến 60…có 8 ứng viên đại biểu Quốc hội trên 65 tuổi.

Sau khi công bố Nghị quyết, nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 với nội dung trọng tâm là kiện toàn nhân sự và công tác xây dựng pháp luật, trong đó có một số nội dung sẽ được xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn trong một kỳ họp.