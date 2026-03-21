Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu Trung ương là 217 người (43,4%), số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3, với gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,68%), không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

Có 4 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long, các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng trình tự, thủ tục. Tất cả các khâu đều được thực hiện rất chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch.

Về cơ cấu kết hợp, trong tổng số danh sách 864 ứng cử viên chính thức được công bố, có 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Cũng trong tổng số ứng viên chính thức, có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%).

Gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3. Ảnh: Xuân Tùng

Liên quan đến trình độ học vấn, có 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%).

Về cơ cấu độ tuổi, có 187 ứng viên đại biểu Quốc hội là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi); 384 người ở độ tuổi từ 40 đến 50; 259 người tuổi từ 50 đến 60…có 8 ứng viên đại biểu Quốc hội trên 65 tuổi.

Sau khi công bố Nghị quyết, nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 với nội dung trọng tâm là kiện toàn nhân sự và công tác xây dựng pháp luật, trong đó có một số nội dung sẽ được xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn trong một kỳ họp.

#quốc hội #bầu cử #đại biểu #khóa XVI #kết quả #cử tri #đại biểu Quốc hội #trúng cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục