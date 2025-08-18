Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chị Thông, Chú Điệp (Gia Đình Haha) xác nhận "debut" tại Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Như Lê

HHTO - Thông tin dàn khách mời từ Gia Đình Haha sẽ xuất hiện tại Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Encore khiến người hâm mộ vô cùng háo hức và chờ đợi nhiều điều thú vị sẽ diễn ra.

Hai đêm diễn cuối cùng của Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua, Nhà sản xuất chương trình liên tục hé lộ những điều bất ngờ chỉ có tại 2 đêm Encore này. Trong đó, sự góp mặt của dàn khách mời từ chương trình Gia Đình Haha thu hút sự quan tâm từ các fan.

Gia Đình Haha hiện là chương trình truyền hình trải nghiệm “chữa lành” rất được yêu thích. Bên cạnh sự duyên dáng của dàn cast Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, dàn "chủ nhà" đến từ khắp Việt Nam cũng thu phục trái tim của người xem.

chi-tham-chang-sa-huynh-quang-ngai.jpg
Chị Thắm (chặng Quảng Ngãi) bên cạnh BB Trần.
anh-ha-chang-bac-ha-lao-cai.jpg
chi-thong-chang-bac-ha-lao-cai.jpg
Người hâm mộ mong chờ chị Thông, anh Hà (chặng Lào Cai) sẽ "khoe giọng" trong concert lần này.

Bằng sự giản dị và chân thành, gia đình anh Hà, chị Thông (chặng Lào Cai); chú Điệp, chú Sơn, chị Thắm (chặng Quảng Ngãi) và gia đình cô chú Chín Cường (chặng Bến Tre) đã khiến Gia Đình Haha trở nên đặc biệt hơn. Vì vậy, sự xuất hiện của dàn khách mời này tại Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang rất được mong đợi.

Cộng đồng người hâm mộ háo hức về phần giao lưu trực tiếp với những “ngôi sao” đời thường này. Hàng ngàn bình luận thích thú đã được để lại dưới bài đăng chính thức của chương trình: "Ủng hộ cô Thắm, chị Thông, anh Hà mở gian hàng bán đặc sản vùng miền ở concert luôn nha", "Chờ đợi trưởng ban văn nghệ chị Thông debut", "Em muốn nghe live Những ngày trời bao la, Vị thần tí hon, muốn gặp chị Thông, anh Hà, chú Điệp, cô chú Chín Cường..."

co-chu-chin-cuong-chang-giong-trom-ben-tre.jpg
Gia đình cô chú Chín Cường (chặng Bến Tre).

Không chỉ mang đến dàn khách mời được yêu mến, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Encore Concert còn có thiết kế sân khấu hoàn toàn mới. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, sân khấu sẽ được trang bị màn hình LED cong dài gần 200m, hệ khung giàn steel truss đạt chuẩn show quốc tế với sức chịu tải lên đến 100 tấn. Sân khấu chính cũng được nâng cấp với kết cấu 3 tầng, cao hơn 6m, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, đáng nhớ.

526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Như Lê
#Gia Đình Haha #Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Encore #Chị Thông #Chú Điệp #show diễn trực tiếp #sân khấu LED

