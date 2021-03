Chàng thợ xây và điều kỳ diệu ở châu Phi

TPO - Tận tâm, trách nhiệm, say mê với công việc là những gì chúng tôi cảm nhận về bác sĩ trẻ Lê Văn An (SN 1988, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Phó Bí thư Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An). Anh cũng là 1 trong 7 gương mặt tiêu biểu của Nghệ An được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020.