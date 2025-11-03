Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cách Em 1 Milimet: Lý do gì khiến Huyền Lizzie nhận vai Ngân dù biết gây tranh cãi?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vai Ngân của Huyền Lizzie từng bị khán giả đòi bỏ phim nhưng bây giờ, người xem đã bắt đầu thông cảm hơn với cô. Vì sao Huyền Lizzie lại rất thích thú vai diễn này?

Khi phim Cách Em 1 Milimet chuyển sang giai đoạn hiện tại, các nhân vật đã trưởng thành thì khán giả không thể chấp nhận chuyện Ngân và Viễn không thành đôi. Ở quá khứ, chuyện tình "gà bông" của Ngân với Viễn được người xem yêu thích vì trong trẻo, dễ thương. Tuy nhiên sau 20 năm, Ngân đã kết hôn và có hai con, nhưng chồng cô lại là người khác chứ không phải Viễn. Nhiều khán giả “không chịu nổi” khi cặp đôi trong mơ của họ tan thành mây khói, thậm chí còn đòi bỏ phim vì Ngân kết hôn với người khác.

cach-em-7.jpg
Khán giả thất vọng vì Ngân và Viễn không thành đôi

Đã vậy, Ngân và Viễn chẳng hề cắt đứt liên lạc mỗi người một phương mà còn là đối tác làm ăn với nhau. Hai người vẫn thường xuyên gặp mặt trao đổi công việc, càng khiến người xem nhớ đến cặp đôi "gà bông" năm xưa. Nếu như chồng của Ngân ích kỷ, hẹp hòi, luôn nói những lời khó nghe thì Viễn lại đẹp trai lịch lãm giàu có. Sự đối lập này làm netizen không khỏi suy đoán nếu ngày ấy, Ngân lấy Viễn thì mọi chuyện sẽ ra sao?

huyen-lizzie-8.jpg
huyen-lizzie-14.jpg
Nhân vật của Huyền Lizzie có một cô con gái xinh xắn

Trong một cuộc phỏng vấn, Huyền Lizzie tiết lộ lý do cô tham gia Cách Em 1 Milimet vì lần đầu được đóng vai một người mẹ. Ngoài đời, nữ diễn viên có một cậu nhóc đáng yêu nên cũng muốn được thể hiện cảm xúc của một người mẹ trên màn ảnh. Thêm vào đó, vai Ngân cũng có độ tuổi ngang bằng Huyền Lizzie ở ngoài đời, nên nữ diễn viên không cần phải tỏ ra nhí nhảnh hoặc già dặn hơn bình thường.

huyen-lizzie-3.jpg
huyen-lizzie-7.jpg
huyen-lizzie-12.jpg
huyen-lizzie-13.jpg
Nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ mặc đẹp

Vì thế, Huyền Lizzie rất thích khi được mang một phần bản thân mình lên phim, từ suy nghĩ đến thần thái, từ trang phục đến cách hành xử. Và cho đến bây giờ, khán giả bắt đầu cảm thông hơn với những rắc rối, những hoang mang của Ngân cũng như chờ đợi xem cô sẽ lựa chọn thế nào trước người chồng tệ bạc.

qc.jpg
#Huyền Lizzie #Cách Em 1 Milimet #Hà Việt Dũng #Huyền Lizzie vai Ngân #phim VTV

