Các tuyến phố 'trọng điểm' đông kín người chờ xem diễu binh

report Những điểm xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất

Khối nghi trượng:

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.

Khối đi bộ quân đội, công an nhân dân, quân đội nước ngoài:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải vào Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ phải Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - CV Thống Nhất.

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh:

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - CV Bách Thảo.

Khối Hồng Kỳ:

Khối hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao:

Các khối quần chúng và khối văn hoá thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết dường Hùng Vương sẽ đi thẳng sang SVĐ Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích:

Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài, rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.

Thanh Hương