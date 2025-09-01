Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Các tuyến phố 'trọng điểm' đông kín người chờ xem diễu binh

Nhóm PV

TPO - Cuối giờ chiều 1/9, các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 2/9.

report Phân luồng giao thông

Gần 19h hôm nay, trên đường Điện Biên Phủ, nút giao với Tràng Tiền, Cửa Nam, lực lượng chức năng tiến hành dựng rào, phân luồng các phương tiện và người đi chuyển trên đường.

gen-h-18.jpg
gen-h-19.jpg
gen-h-20.jpg

Xuân Tùng

report Những điểm xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất

Khối nghi trượng:

img-0754.jpg

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.

Khối đi bộ quân đội, công an nhân dân, quân đội nước ngoài:

img-0756.jpg
img-0757.jpg
img-0755.jpg

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải vào Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ phải Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - CV Thống Nhất.

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh:

img-0758.jpg

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - CV Bách Thảo.

Khối Hồng Kỳ:

img-0759.jpg

Khối hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao:

img-0761.jpg

Các khối quần chúng và khối văn hoá thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết dường Hùng Vương sẽ đi thẳng sang SVĐ Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích:

img-0762.jpg

Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài, rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

img-0763.jpg
img-0764.jpg
img-0765.jpg
img-0766.jpg

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.

Thanh Hương

video Trực tiếp: Toàn cảnh quanh khu vực diễu binh A80 trước ngày Quốc khánh 2/9

Tiền Phong TV

video Không khí nào nhiệt trên các phố xung quanh quảng trường Ba Đình

Trọng Tài

report Các điểm nóng xem diễu binh, diễu hành chật kín người

Cuối giờ chiều hôm nay (1/9), các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hay đường Kim Mã-Liễu Giai đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 2/9.

gen-h-16.jpg
gen-o-14b.jpg
gen-h-14b.jpg
gen-h-14c.jpg
gen-h-14d.jpg

Như Ý - Đức Nguyễn-Hoàng Mạnh Thắng

video Thủ tướng Chính phủ lệnh khẩn đẩy nhanh việc tặng quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

Tiền Phong TV

report Bố trí 8.000 chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh

UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Ba Đình cũng sẽ bố trí chỗ nghỉ qua đêm hai ngày 31/8 và 1/9 cho người già, trẻ nhỏ.

img-0750.jpg

Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

Được biết, từ sáng 31/8, nhiều người dân trải bạt, mang ghế nhựa, “cắm trại” giữ chỗ tại khu vực đường Hùng Vương và số 61 phố Trần Phú để xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9. Công an phường Ba Đình đã tiến hành vận động người dân ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, thiết lập lại trật tự tại khu vực này.

report 15 'trạm khách' phục vụ nhân dân nước uống, chỗ nghỉ ngơi xem diễu binh
anh-chup-man-hinh-2025-09-01-luc-182854.png
report Ga Cầu Giấy tấp nập hành khách

Khoảng 17h hôm nay, ga Cầu Giấy (tuyến Nhổn - Cầu Giấy) tấp nập hành khách.

Hương Giang cùng nhóm bạn cho biết, họ lựa chọn di chuyển tàu điện trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy. Nhóm bạn sau đó dự kiến đi bộ đến trục Nguyễn Thái Học để chờ xem đại lễ vào sáng 2/9.

gen-h-7.jpg
gen-h-8.jpg
gen-h-10.jpg
gen-h-13.jpg

Trọng Tài

report Xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 ở đâu?

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu từ 6h ngày 2/9, trên kênh VTV1. Một số cụm rạp chiếu phim cũng tổ chức buổi phát sóng trực tiếp.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể. (XEM CHI TIẾT)

report Hà Nội đón mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến sáng 2/9, Hà Nội sẽ duy trì thời tiết mưa dông gián đoạn theo từng đợt, cục bộ có thể xuất hiện các thời điểm có mưa vừa đến mưa to. Từ giữa sáng đến chiều, Hà Nội sẽ ít mưa hơn, trời xuất hiện các đợt nắng gián đoạn.

gen-h-4.jpg
Chiều 1/9, Hà Nội đón hai cơn mưa rào bất chợt. Thế nhưng trên các tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo,... có rất đông người dân đội mưa, giữ chỗ để chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
gen-h-3.jpg
gen-h-2.jpg
gen-h-1.jpg

Quốc Nam - Hoàng Mạnh Thắng- Dương Triều

img-0742.jpg
img-0745.jpg
img-0743.jpg
Chiều 1/9, Hà Nội đón hai cơn mưa rào bất chợt. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Tràng Thi, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... những hàng người đội mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh chụp tại Nguyễn Thái Học - Trần Phú. Ảnh : Trọng Tài
muaquockhanh-19.jpg
Tại phố Tràng Thi, người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sớm, ai nấy đều háo hức mong chờ khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-20.jpg
tp-muaquockhanh-21.jpg
tp-muaquockhanh-17.jpg
tp-muaquockhanh-15.jpg
Người mặc áo mưa, người che ô, người kéo bạt... để chống ướt. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-18.jpg
Chị Nguyễn Thu Hương (Bắc Kạn) chia sẻ: “Trời mưa sẽ vất vả hơn, nhưng cả nhà tôi vẫn quyết tâm ra sớm để giữ chỗ. Các con tôi háo hức được tận mắt thấy đoàn quân diễu binh nên ngồi chờ dưới mưa cũng không thấy ngại”. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-07.jpg
muaquockhanh-08.jpg
muaquockhanh-23.jpg
tp-muaquockhanh-12.jpg
Những mái hiên, vỉa hè, góc phố biến thành điểm trú tạm, nơi mọi người vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-11.jpg
Tại khu vực phố Kim Mã, mưa nặng hạt, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Nguyễn
tp-muaquockhanh-03.jpg
Các tuyến phố biến thành “khán đài ngoài trời” khi từng tốp người vẫn hào hứng, vui vẻ "vượt mưa" chờ đoàn diễu binh xuất hiện. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-01.jpg
muaquockhanh-24.jpg
tp-muaquockhanh-10.jpg
Lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện được huy động để giữ trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Dưới cơn mưa bất chợt, người dân nghiêng ô che cho các chiến sĩ đứng gác, tạo nên khoảnh khắc đẹp về tình quân - dân. Ảnh: Đức Nguyễn
img-0738.jpg
img-0739.jpg
img-0740.jpg
img-0741.jpg
Người dân chăng bạt tạo thành chỗ trú mưa dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quốc Nam
img-0734-8866.jpg
Trời mưa không ngăn được hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh thành nườm nượp đổ về để chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Mạnh Thắng
Nhóm PV
#Hà Nội #lễ diễu binh #quốc khánh 80 năm #đội mưa #tổng duyệt #quảng trường Ba Đình #người dân

