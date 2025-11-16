Các trường ĐH ở Anh 'hồi sinh' nhờ sinh viên Trung Quốc

SVO - Số lượng sinh viên Anh, sinh viên quốc tế và đặc biệt là ứng viên Trung Quốc nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Anh năm nay tăng vọt, trong đó ĐH Oxford, Cambridge và các chương trình y khoa, nha khoa, thú y rất được quan tâm.

Sự gia tăng nhu cầu du học tại đây là một bước tiến đáng mừng không chỉ thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của việc du học tại Vương quốc Anh mà còn cho thấy sự quay trở lại của sinh viên quốc tế, giúp họ vơi bớt nỗi lo tài chính.

Trường đại học Anh phụ thuộc rất nhiều vào học phí từ sinh viên quốc tế

Vào tháng Ba năm nay, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Giáo dục Đại học (HESA) công bố cho thấy số lượng sinh viên đại học trên toàn nước Anh đã giảm lần đầu tiên sau một thập kỷ, trong đó sinh viên quốc tế giảm 7% tổng thể và sinh viên sau đại học từ các nước ngoài EU giảm 10%. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm cho các trường đại học Anh, vốn phụ thuộc rất nhiều vào học phí từ sinh viên quốc tế.

Một lý do cho sự thay đổi này là việc chính phủ Anh thắt chặt chính sách nhập cư và thị thực. Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy, số lượng thị thực du học Anh đã giảm mạnh từ 600.000 vào năm 2023 xuống còn 415.000 vào năm 2024, giảm 31%. Chính phủ Anh tuyên bố vẫn hoan nghênh sinh viên quốc tế đến học tập tại Anh, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng, mức độ di cư ròng hiện tại là hoàn toàn không thể chấp nhận được và cần phải có các biện pháp để giảm số lượng.

Cách tiếp cận "hai mặt" này khiến nhiều sinh viên quốc tế lo ngại rằng, sau khi chi hàng trăm nghìn bảng Anh cho việc học, họ sẽ không thể ở lại và làm việc do các vấn đề về thị thực. Theo một khảo sát của tổ chức giáo dục Keystone, hơn một nửa số sinh viên được khảo sát cho biết, mong muốn học tập tại Anh của họ sẽ giảm, nếu Anh rút ngắn thời hạn thị thực làm việc sau tốt nghiệp. Một cuộc khảo sát tương tự năm ngoái cho thấy, 43% sinh viên cho biết, họ sẽ từ bỏ Vương quốc Anh nếu thị thực của họ chỉ có hiệu lực trong sáu tháng, trong khi 30% cảm thấy thị thực một năm cũng không hấp dẫn.

Tháng Năm năm nay, Chính phủ Anh đã đề xuất mức thuế giáo dục 6% đối với học phí của sinh viên quốc tế. Trước việc cắt giảm thị thực và giờ là mức thuế mới này, nhiều sinh viên Trung Quốc cảm thấy hoang mang. Các trường đại học Anh đang lo lắng về sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế, không phải vì họ lo ngại vị thế của mình trong giáo dục quốc tế sẽ bị ảnh hưởng, mà vì những lo ngại thực tế về tài chính. Với sự sụt giảm mạnh về số lượng đơn đăng ký của sinh viên quốc tế, hơn 80 trường đại học Anh đang tái cấu trúc hoặc cân nhắc việc sa thải nhân viên.Tác động của sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế không chỉ giới hạn ở các cơ sở đào tạo. Dữ liệu từ Viện Giáo dục ĐH London cho thấy, sinh viên quốc tế mang lại lợi ích kinh tế lên tới 9,6 tỷ bảng Anh mỗi năm. Tại London, mọi chi tiêu, từ tiền thuê nhà, thực phẩm đến phương tiện đi lại và giải trí đều phụ thuộc vào chi tiêu của những người trẻ này. Chính sách thị thực chặt chẽ hơn đã ngăn cản sinh viên quốc tế, và nền kinh tế địa phương đang chịu áp lực chưa từng có. Điều khiến các trường đại học Anh lo ngại nhất là số lượng sinh viên đến từ Trung Quốc, vốn từ lâu đã chiếm khoảng một phần ba tổng số sinh viên quốc tế tại Anh.

Tuy nhiên, dữ liệu năm nay đã làm hài lòng Vương quốc Anh. Đơn đăng ký từ sinh viên quốc tế đã tăng trở lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, vốn đã tăng mạnh. Vương quốc Anh không còn phải lo lắng về tình trạng thiếu hụt cả sinh viên lẫn kinh phí.

Các trường ĐH ở Anh 'hồi sinh' nhờ sinh viên Trung Quốc

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Dịch vụ Tuyển sinh đại học và cao đẳng (UCAS), tính đến ngày 15/10, tổng cộng 79.160 sinh viên đã nộp đơn xin học đại học trong năm nay, đạt mức tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức cao mới trong những năm gần đây. Trong số này, 41.010 là sinh viên Vương quốc Anh từ 18 tuổi trở lên, tăng 5,3% so với năm ngoái. Số lượng đơn đăng ký của sinh viên quốc tế tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số tất cả các ứng viên quốc tế, sinh viên từ Trung Quốc vẫn là lực lượng chủ chốt. Theo sát phía sau là sinh viên Mỹ, Singapore, Hồng Kông và Ấn Độ. Trước đây, sinh viên Mỹ có xu hướng ở lại nước để học lên cao hơn, nhưng với sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các chương trình đại học tại Mỹ và bất ổn chính trị, ngày càng nhiều sinh viên Mỹ đổ xô đến Vương quốc Anh. Còn sinh viên Ấn Độ có xu hướng nộp đơn vào các chương trình thạc sĩ. Sự gia tăng đột biến số lượng đơn đăng ký vào các chương trình y khoa là một điểm nhấn quan trọng khác trong năm nay. Sau khi giảm nhẹ trong những năm trước, số lượng đơn đăng ký vào các trường y cuối cùng đã phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu từ giai đoạn nộp đơn sớm cho các trường đại học Vương quốc Anh cho thấy sự cạnh tranh đã lên đến đỉnh điểm, với sinh viên Vương quốc Anh cạnh tranh để giành suất học và sinh viên quốc tế tiếp tục đổ về. Tốc độ tăng trưởng của ứng viên Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu thế giới.

Xu hướng mới về du học ở Anh

Hiện nay, không chỉ sinh viên Mỹ, mà cả những sinh viên quốc tế khác từng có kế hoạch du học tại Mỹ cũng đang để mắt đến việc du học tại Anh. Dữ liệu từ nền tảng giáo dục Studyportals cho thấy, từ tháng Một đến cuối tháng Tư năm nay, lượt xem về các khóa học cấp bằng tại Mỹ đã giảm mạnh 50%, và thị phần của Mỹ trên thị trường du học toàn cầu đã giảm 30%, với Anh và Úc trở thành điểm đến du học phổ biến nhất.

Với lượng sinh viên quốc tế đổ về ngày càng nhiều, áp lực cạnh tranh đối với sinh viên Trung Quốc nộp đơn vào các trường đại học Anh đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở các chuyên ngành phổ biến như Tài chính, Khoa học Máy tính và Truyền thông, nơi việc tuyển sinh trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Anh và EU đang đàm phán lại thỏa thuận của họ, bao gồm "Chương trình Di động Thanh niên", cho phép thanh niên dưới 30 tuổi từ cả hai bên được học tập hoặc làm việc tại quốc gia của nhau trong tối đa ba năm. Nếu chính sách mới được thực hiện, hàng chục nghìn sinh viên châu Âu sẽ quay trở lại Vương quốc Anh, gây khó khăn cho sinh viên quốc tế.

Trong khi số lượng sinh viên du học tại Vương quốc Anh đang giảm, một mô hình du học mới để theo đuổi bằng cấp của Vương quốc Anh ở một quốc gia khác đang nổi lên. Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học tập tại quốc gia của mình hoặc các nước thứ ba thông qua các cơ sở chi nhánh hoặc trường cao đẳng đối tác của các trường đại học Vương quốc Anh. Nepal, Pakistan và Ả Rập Xê Út chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao nhất, lần lượt tăng 70%, 31% và 20%.

Du học tại Vương quốc Anh đang ngày càng trở nên phổ biến, đồng nghĩa với việc tính cạnh tranh cũng cao hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến ​​cho rằng Oxford và Cambridge ưu tiên sinh viên đến từ các trường tư thục Vương quốc Anh hơn. Một lý do chính khiến học sinh trường tư thục ngày càng được ưa chuộng là vì các trường này sở hữu nguồn lực giảng dạy phong phú hơn, hướng dẫn nộp đơn vào đại học tốt hơn và mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng như Oxford và Cambridge.