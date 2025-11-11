Đại học châu Á trở thành điểm đến du lịch trước xu hướng "du học gần nhà" của sinh viên Trung Quốc

SVO - Trong bối cảnh quan hệ địa chính trị biến động, làn sóng du học sinh Trung Quốc đang rẽ hướng khỏi phương Tây để tìm đến các đại học châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia hay Hồng Kông. Không chỉ là lựa chọn học tập “gần nhà”, những ngôi trường này còn trở thành điểm du lịch mới nổi, nơi phụ huynh và du khách Trung Quốc tìm kiếm cảm hứng học đường giữa hành trình khám phá.

Những năm gần đây, làn sóng sinh viên Trung Quốc du học đang dần chuyển hướng khỏi phương Tây, tìm đến các quốc gia châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia hay Hồng Kông. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi bản đồ giáo dục quốc tế, mà còn khiến các trường đại học châu Á trở thành điểm du lịch mới nổi.

Nếu trước đây, các trường phương Tây như Oxford, Cambridge, Harvard hay Yale là địa điểm "ao ước" trong các tour du học, thì giờ đây, những đại học châu Á đang dần được bổ sung vào hành trình khám phá của du khách Trung Quốc để lựa chọn được môi trường phù hợp trước xu hướng "du học gần nhà"

Du học gần nhà – lựa chọn mới trong bối cảnh địa chính trị thay đổi

Theo UNESCO, Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng sinh viên du học nước ngoài lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người đi du học trong năm 2023. Tuy nhiên, quan hệ địa chính trị biến động đã khiến xu hướng này thay đổi rõ rệt khi số sinh viên Trung Quốc tại Mỹ giảm 20% trong giai đoạn 2018 - 2023.

Thay vào đó, các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á đang trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn. Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 17% số sinh viên Trung Quốc, Hồng Kông tăng 82%, Malaysia tăng đến 273% chỉ trong vòng 5 năm.

Singapore, nơi có đa số dân số là người Hoa, cũng vươn lên như điểm đến hàng đầu, với ước tính gần một nửa sinh viên quốc tế tại đây đến từ Trung Quốc.

Giáo sư Gerard Postiglione, chuyên gia giáo dục tại Đại học Hồng Kông, nhận định: "Sự quan tâm gia tăng đồng nghĩa với việc lượng du khách cũng nhiều hơn. Việc ngày càng chú trọng đến giáo dục ở châu Á khiến các bậc phụ huynh mong muốn đưa con đến trực tiếp tham quan ngôi trường đại học, như một cách nuôi dưỡng khát vọng học tập cho con.

Đối với những gia đình này, chuyến thăm một trường đại học cùng con cái không chỉ là một hoạt động du lịch, mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa chứa đựng ước vọng về tương lai học tập tươi sáng."

Từ giấc mơ học đường đến “điểm check-in” du lịch

Không chỉ Singapore, các đại học tại Hàn Quốc như Ewha Womans University ở Seoul cũng trở thành điểm đến thu hút khách Trung Quốc, nhờ khung cảnh học đường lãng mạn và văn hóa thanh niên Hàn Quốc học tập quanh khuôn viên.

Tại Đại học Hồng Kông (HKU), trường đại học lâu đời nhất thành phố với các tòa nhà mang kiến trúc Anh thời thuộc địa cũng trở thành “background” được yêu thích trên Xiaohongshu, mạng xã hội du lịch và phong cách sống phổ biến ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự gia tăng khách tham quan cũng kéo theo những vấn đề mới: căng thẳng trong vận hành nội bộ, quá tải nhà ăn, ùn tắc xe buýt nội khu, thậm chí có du khách lén vào giảng đường để xem sinh viên học tập.

Mở cửa hay siết chặt trước những rủi ro?

Trước làn sóng này, các trường đại học châu Á có phản ứng khác nhau. Đại học Quốc gia Singapore (NUS) chọn cách “mở cửa có kiểm soát”. Từ đầu năm 2025, trường đào tạo hơn 70 sinh viên làm hướng dẫn viên du lịch và xây dựng Trung tâm đón khách với mục tiêu “mang lại trải nghiệm học đường ý nghĩa và hấp dẫn.”

Ngược lại, HKU hay Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) lại áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn. Du khách phải đăng ký trước và trả phí mới được vào tham quan. HKU hiện thu 140 đô la Hồng Kông (khoảng 18 USD) cho tour 90 phút quanh khuôn viên.

Dù vậy, một số học giả lo ngại rằng việc siết chặt quá mức có thể làm mất đi bản chất “mở” của trường đại học công lập. Phó giáo sư Jung Jisun (Đại học Hồng Kông) chia sẻ: "Tôi lo rằng điều này đi ngược lại tinh thần của đại học công, nơi được vận hành bằng tiền thuế của người dân. Vì vậy, trường học nên là không gian để cộng đồng tiếp cận, cảm nhận và kết nối với tri thức.”

Theo Fortune