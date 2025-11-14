Những vụ gian lận bằng AI phơi bày khoảng trống thích ứng của các trường đại học tại Hàn Quốc

SVO - Những vụ gian lận thi cử bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Yonsei và Đại học Korea đang gây chấn động giới học thuật Hàn Quốc, đặt ra câu hỏi lớn về cách các trường đại học thích ứng với thời đại AI. Từ những kỳ thi trực tuyến có hàng trăm sinh viên đến việc thiếu hướng dẫn rõ ràng về sử dụng công cụ AI như ChatGPT, các sự cố này không chỉ phản ánh vấn đề đạo đức học đường mà còn cho thấy khoảng trống trong phương pháp giảng dạy và đánh giá của giáo dục đại học hiện nay.

Mới đây nhất, gian lận quy mô lớn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỳ thi giữa kỳ tại Đại học Yonsei đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Hình ảnh cổng chính của Trường Đại học Yonsei (cơ sở Sinchon, Seoul) được chia sẻ rộng rãi, kèm theo những câu hỏi đầy bức xúc: “Yêu cầu 600 sinh viên làm bài thi trực tuyến có khác nào nhà trường đang tiếp tay cho gian lận?” hay “Trong thời đại AI, liệu chúng ta có đang chứng kiến một cuộc thí nghiệm xã hội quy mô lớn?”

Vụ việc này, cùng với trường hợp tương tự ở Đại học Korea, đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới học thuật về phương pháp giáo dục đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Dù hành vi gian lận rõ ràng thuộc về sinh viên, song nhiều ý kiến cho rằng việc cấm tuyệt đối công cụ AI trong học tập là đi ngược lại xu hướng phát triển của giáo dục toàn cầu. Đồng thời, câu hỏi được đặt ra: liệu các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc có nên tiếp tục tổ chức những khóa học trực tuyến khổng lồ với hàng trăm sinh viên, trong khi xu thế hiện nay đề cao tương tác và tư duy phản biện?

Vụ gian lận tại Yonsei bắt nguồn từ kỳ thi giữa kỳ môn "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và ChatGPT" . Giảng viên yêu cầu 600 sinh viên làm bài qua nền tảng trực tuyến, đồng thời nộp video tự ghi để chứng minh tính trung thực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy hàng chục sinh viên đã sử dụng công cụ tạo sinh như ChatGPT để gian lận.

Hình ảnh Trường đại học Yonsei (Hàn Quốc) liên tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua trước bê bối lượng lớn sinh viên dùng AI để làm bài thi.

Nhà trường thông báo rằng những sinh viên tự nhận lỗi sẽ bị chấm 0 điểm, trong khi những người không tự báo cáo có thể bị đình chỉ học vô thời hạn. Đáng chú ý, trước đó giảng viên đã nhấn mạnh rằng “mọi thiết bị điện tử, AI, sách hoặc tài liệu tham khảo đều bị cấm sử dụng trong kỳ thi”.

Điều khiến nhiều người thấy trớ trêu là môn học về chính AI lại cấm sinh viên dùng AI. Một giảng viên khoa Sư phạm tại một đại học ở Seoul nhận xét: “Sinh viên ngày nay đã quá quen với việc sử dụng AI, vì thế thay vì cấm đoán, giảng viên nên thiết kế đề thi mà AI không thể giải được. Thật mâu thuẫn khi một môn học về nguyên lý của AI lại yêu cầu sinh viên không dùng công cụ đó.”

Một giáo sư khác tại trường tư cũng cho rằng: “Trông chờ vào ý thức tự giác trong thi trực tuyến là điều phi thực tế. Nếu bài thi không phải hình thức mở, nhà trường nên tổ chức trực tiếp với giám sát nghiêm ngặt.”

Giáo sư Park Joo-hyung (Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin) cho biết, sinh viên hiện nay coi việc sử dụng AI như một phần trong quá trình sáng tạo của bản thân. Ông nhận định: “Các giảng viên cần thích ứng bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, thay vì chỉ trông chờ vào đạo đức học đường. Nhiều trường đại học vẫn chưa bắt kịp sự thay đổi này.”

Không chỉ Yonsei, Đại học Korea cũng đối mặt với vấn đề tương tự trong môn "Hiểu biết liên ngành về xã hội già hóa", một khóa học trực tuyến mở (MOOC) với hơn 1.400 sinh viên và 12 giảng viên luân phiên giảng dạy. Trong kỳ thi giữa kỳ, hàng trăm sinh viên bị phát hiện chia sẻ đáp án trong nhóm KakaoTalk, làm dấy lên tranh cãi gay gắt.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và ChatGPT đang trở thành những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong giới học thuật Hàn Quốc thời gian gần đây.

Nhiều giảng viên mỉa mai rằng: “Tôi cứ tưởng đây là đại học trực tuyến chứ không phải đại học truyền thống.” Giới học thuật cho rằng trong thời đại cần tư duy phản biện, việc chỉ truyền đạt kiến thức qua các bài giảng quy mô lớn là mô hình lỗi thời và thiếu chiều sâu.

Thực tế, từ sau đại dịch COVID-19, các lớp học trực tuyến đã trở thành một phần quen thuộc của đại học Hàn Quốc, và số lượng lớp học quy mô lớn ngày càng tăng. Riêng tại Đại học Korea, số lớp có trên 200 sinh viên đã tăng từ 32 lớp năm 2023 lên 79 lớp năm 2024. Các chuyên gia cảnh báo rằng, trong bối cảnh AI có thể cung cấp mọi câu trả lời, điều mà sinh viên cần là những buổi thảo luận nhỏ, nơi họ học cách đặt câu hỏi, phản biện và phân tích kết quả do AI tạo ra, thay vì những bài giảng đại trà nhằm tiết kiệm chi phí.

Một vấn đề khác là thiếu hướng dẫn rõ ràng về việc sử dụng AI trong học tập. Theo khảo sát của Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc năm 2023 với 131 trường, chỉ có 30 trường (23%) ban hành quy định cụ thể về công cụ tạo sinh như ChatGPT. Tại Đại học Yonsei, quy định hiện nay chỉ dừng ở mức “giảng viên sẽ tự quyết định phạm vi cho phép sử dụng AI trong môn học”.

Một nghiên cứu sinh tại một trường tư ở Seoul cho biết: “Không giảng viên nào nói rõ trong đề cương môn học rằng được phép hay không được phép dùng AI, hoặc vi phạm sẽ bị xử lý ra sao. Khi hỏi, họ chỉ nói chung chung rằng ‘đừng sao chép nguyên văn’, khiến sinh viên rất mơ hồ về giới hạn.”

Kết quả nghiên cứu việc sinh viên sử dụng AI trong học tập và viết bài, trong khi nhiều trường đại học Hàn Quốc vẫn chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về sử dụng công nghệ này. (Nguồn: Korea Research Institute for Vocational Education and Training)

Giáo sư Lee Kyung-jeon (Đại học Kyung Hee, khoa Ứng dụng Dữ liệu Lớn) nhấn mạnh rằng các trường đại học cần khẩn trương đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, thay vì chỉ đơn giản kêu gọi sinh viên “đừng gian lận bằng AI”. Theo ông, “vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở cách giáo dục phản ứng với sự thay đổi mà công cụ ấy mang lại.”

Từ những vụ gian lận tại Yonsei và Korea University, có thể thấy nền giáo dục đại học Hàn Quốc vẫn đang loay hoay tìm cách thích ứng với làn sóng AI. Những biện pháp trừng phạt hay cấm đoán chỉ mang tính tạm thời. Điều cần thiết hơn cả là tư duy lại toàn bộ cách dạy và cách học, để AI trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo và học tập, chứ không phải cái cớ cho những “thí nghiệm xã hội” đầy rủi ro trong môi trường đại học.

Theo The Chosun Daily