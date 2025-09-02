Các cửa ngõ TPHCM ken đặc xe cộ chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2/9

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Chiều 2/9, dòng người từ các tỉnh bắt đầu đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận tại các cửa ngõ phía Đông và phía Tây, từ cuối giờ chiều, lượng phương tiện tăng đột biến; nhiều tuyến đường đông kín người xe. Tại một số nút giao có đèn tín hiệu, xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 2/9, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng Đồng Nai vào TPHCM) bắt đầu tăng mạnh. Từ khoảng 16h30, dòng xe đổ về nút giao thông An Phú (cửa ngõ phía Đông TPHCM) ngày một đông; các phương tiện phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu để vào trung tâm thành phố.

b52540b5c2a449fa10b5.jpg
Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao thông An Phú. Ảnh: Hữu Huy
44ddf0817290f9cea081.jpg
Dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong giờ cao điểm chiều 2/9.
86d3f8537b42f01ca953.jpg
Càng về chiều, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng Đồng Nai vào TPHCM) càng tăng mạnh.
4272c7da44cbcf9596da.jpg
Trong khi đó, ở hướng ngược lại (từ TPHCM đi Đồng Nai), giao thông lại rất thông thoáng.

Chị Ngô Hạnh Ngân (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Tôi đi xe khách từ Bình Thuận về TPHCM. Chiều nay, trên cao tốc rất đông, xe di chuyển chậm. Đến nút giao An Phú, xe phải chờ đèn gần 10 phút mới qua được".

c54019559b44101a4955.jpg
cd2bff147d05f65baf14.jpg
Dòng xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông ở nút giao An Phú.
e6504feccdfd46a31fec.jpg
Đến hơn 17h cùng ngày, giao thông ở khu vực này tiếp tục "căng thẳng".

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía tây, từ khoảng 17h, đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ các tỉnh, thành miền Tây về TPHCM, phương tiện càng lúc càng đông.

e55a1077d96652380b77.jpg
Cầu vượt nút giao thông Bình Thuận trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM ken cứng người xe vào chiều 2/9.
0db17a82b39338cd6182.jpg
Dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố bằng xe máy.
02a47697bf8634d86d97.jpg
3f3e9c125503de5d8712.jpg
Thời tiết oi nắng khiến nhiều trẻ nhỏ theo cùng gia đình tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài.
5764c14808598307da48.jpg
164598595148da168359.jpg
Đoạn đường Lê Khả Phiêu (từ cầu vượt nút giao thông Bình Thuận đến giao lộ giữa đường Nguyễn Hữu Trí – Hoàng Đạo Thúy) chật kín xe.

Anh Trần Văn Tuấn (ngụ Đồng Tháp) đi xe máy cùng vợ con lên TPHCM cho biết: “Gia đình tôi xuất phát từ quê lúc trưa, đi hơn 3 tiếng mới tới cửa ngõ thành phố. Đường đông, nhiều đoạn phải nhích từng chút một. Con nhỏ ngồi sau xe khá mệt, nhưng đành chịu vì nghỉ lễ xong ai cũng tranh thủ quay lại thành phố”.

67467069b97832266b69.jpg
b1b93292fb8370dd2992.jpg
d12a2c06e5176e493706.jpg
Đến hơn 17h, phương tiện tham gia giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục tăng.
7d6d474b8e5a05045c4b.jpg
Lực lượng CSGT túc trực ở các giao lộ trên quốc lộ 1 để điều tiết giao thông.

Tình trạng giao thông đông đúc chiều 2/9 đã được dự báo trước khi lượng lớn người dân cùng trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Các lực lượng chức năng được bố trí tại các cửa ngõ để điều tiết, phân luồng, giúp giao thông duy trì trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Hữu Huy
