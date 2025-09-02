Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng bất ngờ trong ngày cuối nghỉ lễ

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhờ nhà ga T3 "chia lửa", trong cao điểm nghỉ lễ 2/9, các nhà ga hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ như trước.

Sáng 2/9, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM thông thoáng, trái ngược với hình ảnh chen chúc, ùn ứ thường thấy mỗi dịp cao điểm.

Tại nhà ga quốc nội T3, dù vào giờ cao điểm buổi sáng, khu vực làm thủ tục đi và đón khách khá thưa vắng.

ban-sao-t3-2.jpg
tp-t3-1.jpg
tp-t3-2.jpg
Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất thông thoáng vào sáng 2/9.

Sau khi nhiều hãng hàng không được điều chuyển từ nhà ga T1 sang T3, hiện ga T1 chỉ còn Vietjet đang khai thác. Gần 10 giờ, khu vực check-in của hãng này tại ga T1 cũng không quá đông. Hành khách xếp hàng trật tự, không phải chờ lâu.

ban-sao-t3-1-8377.jpg
Nhà ga hành khách quốc nội T1 thông thoáng.
tp-t3-2121-2532.jpg
Dù vào giờ cao điểm sáng nhưng lượng khách đi tại ga quốc nội T1 (nơi hãng hàng không Vietjet đang khai thác) không quá đông.
tp-t3112-364.jpg
Hành khách xếp hàng làm thủ tục checkin tại quầy hãng Vietjet vào lúc 9h43 sáng 2/9.
ban-sao-t1-2.jpg
Nhà ga T1 vào sáng 2/9.

Bên ngoài, khu vực trước các ga quốc nội T1 và T3 cũng thông thoáng. Người dân dễ dàng gọi taxi, xe công nghệ rời sân bay mà không gặp cảnh chờ đợi kéo dài như những năm trước.

Anh Nguyễn Văn Minh (ngụ phường Phú Định, TPHCM) chia sẻ: “Tôi về từ Đà Nẵng sáng nay, khá bất ngờ vì thủ tục nhanh, khu vực lấy hành lý cũng không đông. Ra ngoài lại dễ dàng bắt được taxi, không phải chờ lâu như mọi năm”.

tp-t3-21210.jpg
Khách đến nhà ga quốc nội T1 vào sáng 2/9.
tp-t11221.jpg
tp-t1-2.jpg
Bên ngoài ga quốc nội T1 không còn cảnh đông đúc, ùn ứ như những năm trước.

Đại diện cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 2/9 (ngày cuối của kỳ nghỉ), cảng dự kiến khai thác 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Trong đó có 222 chuyến quốc nội đi (25.974 khách) và 219 chuyến quốc nội đến (37.154 khách); 141 chuyến quốc tế đi (23.566 khách) và 143 chuyến quốc tế đến (21.620 khách).

Riêng nhà ga T3, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự kiến có 261 chuyến bay quốc nội (130 chuyến đi, 131 chuyến đến) với gần 36.000 hành khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhờ sự “chia lửa” từ ga T3, các nhà ga tại Tân Sơn Nhất trong cao điểm nghỉ lễ và sáng 2/9 đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ thường thấy những năm trước.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách trở về sau kỳ nghỉ dự kiến sẽ gia tăng vào thời điểm chiều tối 2/9.

Hữu Huy
#sân bay Tân Sơn Nhất #nhà ga T3 #thông thoáng sân bay #cao điểm nghỉ lễ 2/9 #ùn ứ sân bay Tân Sơn Nhất #chuyển đổi nhà ga T1 sang T3 #quy trình làm thủ tục nhanh #hành khách sân bay Tân Sơn Nhất #quy mô chuyến bay 2/9 #dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục