Bứt phá với Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, diễn xuất Thừa Lỗi vẫn gây tranh cãi

HHTO - Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã "phá" 9.000 điểm nhiệt độ và có hiệu ứng phát sóng khả quan. Thừa Lỗi được người hâm mộ công nhận là Hạ Hầu Đạm "xé sách" bước ra với khí chất ngang tàng, khi lại ngả ngớn. Song những phân cảnh nội tâm của anh vẫn cho thấy nhiều điểm yếu, vô tình khiến anh trở nên nhạt nhòa.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thất Anh Tuấn. Trước khi lên sóng truyền hình, nguyên tác này từng được chuyển thể thành hoạt hình lẫn phim ngắn và đều oanh tạc cõi mạng. Vì thế, đến với bản truyền hình, nam nữ chính là Thừa Lỗi - Vương Sở Nhiên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Thừa Lỗi được nhiều khán giả "đặt gạch hóng" hơn cả. Theo nguyên tác, Hạ Hầu Đạm là một hoàng đế xem mạng người như cỏ rác, toát lên một vẻ "chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng" trong mọi khung hình. Thừa Lỗi lại có lợi thế là gương mặt góc cạnh, dáng mày hơi xếch cùng ánh mắt sắc, giúp bật lên cảm giác uy quyền, thâm trầm của bậc đế vương. Kiểu nhân vật lạnh lùng, cao cao tại thượng cũng từng được anh thể hiện thành công trong các bộ phim trước.

Thừa Lỗi "đốn tim" khán giả với dung mạo tuấn tú, khí chất ngang tàng của Hạ Hầu Đạm.

Trong suốt 10 tập đầu tiên, Thừa Lỗi đã tận dụng tốt lợi thế về ngoại hình. Anh tiết chế cảm xúc, đôi mắt mở hờ nhìn xuống quần thần khinh khi. Không chỉ toát ra "aura hoàng đế" oai phong lẫm liệt, mà từ cái nhướng mày đến dáng đi ngất ngưởng đều được nhận xét là như Hạ Hầu Đạm "xé sách" bước ra.

Hạ Hầu Đạm có thể "tưng tửng" lúc ở bên ái phi Dữu Vãn Âm, nhưng một khi thiết triều hay có người ngoài, chỉ một chữ "Cút" của chàng cũng làm khán giả lạnh gáy.

Tuy nhiên, tạo hình hợp nhãn thôi là vẫn chưa đủ. Bản chất của Hạ Hầu Đạm là một nhân vật khá phức tạp. Đối với quần thần, chàng là bạo quân ngang ngược xem trời bằng vung. Đối với Vãn Âm, chàng trở về bản chất hồn nhiên, sẵn sàng cùng nàng "thoại sảng" hay diễn tiểu phẩm. Nhưng khi chỉ có một mình, chàng luôn đau khổ và cô độc vì phải đánh vật với cơn đau đầu, nỗi sợ hãi cùng hằng hà bí mật chưa thể tiết lộ.

Thiết lập đa diện của Hầu Đạm đã trở thành một "ải" khó đối với Thừa Lỗi, nhất là trong những phân đoạn cần bộc lộ nội tâm. Trong tập 10, Hầu Đạm bị Vãn Âm chất vấn về thân phận thật sự của mình. Chàng không dám nói ra, nhưng lại không nỡ nhìn nàng thất vọng. Sự mâu thuẫn này, cùng với cơn đau đầu kinh niên khiến Hầu Đạm rơi vào trạng thái đau khổ đến cùng cực.

Nét diễn của Thừa Lỗi bị đánh giá là nhạt nhòa, không lột tả được nỗi thống khổ của nhân vật.

Khán giả cho rằng các biểu cảm bất ngờ, căng thẳng, buồn bã, thất vọng của anh cũng "na ná" như nhau.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã "phá" 9.000 điểm nhiệt độ sau 2 ngày lên sóng. Song, điều khiến netizen bàn luận rôm rả lại là khả năng nữ chính Vương Sở Nhiên bứt phá, nhan sắc "yêu phi họa quốc" của cô, còn phía Thừa Lỗi vẫn "lặng tiếng". Điều này là dễ hiểu bởi đây là kịch bản tập trung vào Dữu Vãn Âm, dù vậy Hạ Hầu Đạm vẫn là một vai diễn giàu cảm xúc, có nhiều dư địa phát triển và đủ sức giữ chân khán giả.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa chỉ mới đi được 10 tập đầu tiên. Do đó, người xem cũng hy vọng Thừa Lỗi có thể bộc lộ nhiều khía cạnh linh hoạt hơn ở giai đoạn sau, khi Hạ Hầu Đạm ngày càng trưởng thành và biết gánh vác trách nhiệm của quốc gia hơn.

