Bùng nổ lễ chào đón năm học mới tại HIU

SVO - Lễ chào đón năm học 2025 - 2026 của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự. Sự kiện không chỉ ghi dấu khởi đầu năm học mới, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, nhân văn và năng động của nhà trường.

Với chủ đề "Lead Your Way - Lead Your Future", buổi lễ chào đón năm nay được tổ chức trang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, truyền cảm hứng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò của mô hình giáo dục nhân văn, quốc tế hóa trong việc định hướng tương lai cho sinh viên “HIU đang kiên định theo đuổi mô hình giáo dục quốc tế hóa, đa văn hóa và nhân văn, nơi sinh viên được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.

PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng tập thể lớp, sinh viên xuất sắc năm học 2024 - 2025. Hàng trăm sinh viên đã được vinh danh vì những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, gồm 379 sinh viên đạt loại xuất sắc, 833 sinh viên đạt loại giỏi, 483 sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc và 45 sinh viên được tuyên dương vì đóng góp tích cực cho phong trào sinh viên.

Một trong những điểm nhấn trang trọng của buổi lễ là nghi thức trao Cờ truyền thống cho 11 tân thủ khoa đại diện các khoa, viện trong trường. Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn truyền tải tinh thần “Tự hào - Tiếp nối - Vươn xa” đến thế hệ sinh viên mới.

Hàng trăm sinh viên HIU đã được vinh danh vì những nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Không khí hội trường lắng đọng trong giây phút chuyển giao, khơi gợi tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và quyết tâm đồng hành cùng mái trường HIU trong hành trình học tập và rèn luyện sắp tới. Nhiều sinh viên xúc động khi lần đầu được vinh danh trong tiếng vỗ tay cổ vũ

Không chỉ có nghi thức trang trọng, khuôn viên HIU còn biến thành một ngày hội đầy màu sắc với nhiều gian hàng của các khoa, câu lạc bộ sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ được trải nghiệm hoạt động giao lưu, trình diễn ngẫu hứng, và các trò chơi gắn kết tạo không khí sôi động, hào hứng cho năm học mới.

Đêm đại nhạc hội HIU trở thành tâm điểm.

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, đêm đại nhạc hội HIU trở thành tâm điểm, âm nhạc cuồng nhiệt, hàng nghìn sinh viên hòa nhịp trong những ca khúc sôi động.