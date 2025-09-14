Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng đợt 2 năm 2025 cho hơn 2.000 sinh viên khóa 60 và các khóa bổ sung

SVO - Ngày 14/9/2025, Trường Đại học Ngoại Thương trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 cho hơn 2.000 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

Toàn cảnh Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 tại Trường Đại học Ngoại thương.

Tham dự buổi lễ có PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; TS Phùng Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Quản lý Dự án; TS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh; PGS, TS Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh; ThS Đinh Thuỷ Tiên - Phó Bí thư phụ trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường. Chương trình còn có sự hiện diện của đại diện Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương, các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự có mặt của hơn 2.000 tân cử nhân tốt nghiệp đợt 2 năm 2025.

Mở đầu buổi lễ, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, ThS. Phạm Thanh Hà – Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo – đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong đợt xét tốt nghiệp lần này, đồng thời công bố quyết định công nhận tốt nghiệp. Theo đó, có 2.034 sinh viên hệ đại học chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh được nhận bằng tốt nghiệp, gồm 1.905 sinh viên tại Hà Nội và 129 sinh viên tại Quảng Ninh.

ThS Phạm Thanh Hà - Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Ngoại Thương đã phát biểu tổng kết những thành tích đã đạt được của sinh viên trong đợt trao bằng tốt nghiệp này.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương – biểu dương những nỗ lực học tập, rèn luyện của toàn thể sinh viên tốt nghiệp. Cô nhắn nhủ các tân cử nhân hãy nuôi dưỡng ước mơ, dám đối diện thử thách và đặt niềm tin vào bản thân trên hành trình sự nghiệp. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết lắng nghe, giữ tinh thần vững vàng, học hỏi từ thất bại để không bỏ lỡ cơ hội và trưởng thành bền bỉ hơn.

PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ bài phát biểu đầy cảm hứng tới các tân cử nhân tốt nghiệp năm 2025.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng Giấy khen và huy chương cho 30 tân cử nhân đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp của Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh và tôn vinh, khen thưởng cho 23 sinh viên tiêu biểu toàn khoá.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen và huy chương cho các tân thủ khoa tốt nghiệp.

Đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Nguyễn Thị Kim Oanh - Lớp Anh 01 JIB - K60 Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC), Thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, đồng thời là Sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa K60, với điểm GPA 3,96/4.0 và tổng Điểm Đánh giá kết quả rèn luyện đạt 95,5/100 đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp Đợt 2 năm 2025 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Trong phát biểu, thủ khoa Nguyễn Thị Kim Oanh gửi gắm thông điệp “Chọn can đảm mỗi ngày – biến nỗi sợ thành bản lĩnh cống hiến”, nhấn mạnh dám vượt qua thất bại, thoát khỏi vùng an toàn và tiên phong bằng sự khác biệt. Tân cử nhân cho rằng bản lĩnh chính là giá trị lớn nhất Ngoại thương trao tặng, để mỗi sinh viên vững vàng bước vào hành trình mới, đồng thời bày tỏ tri ân tới thầy cô và gia đình.

Đại diện các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, Nguyễn Thị Kim Oanh - Lớp Anh 01 JIB - K60 Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC), Thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

Cùng với sự đồng hành, tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Trong tổng số 2.034 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy đợt này, hơn 20% đạt loại xuất sắc.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, sinh viên tốt nghiệp còn gặt hái nhiều kết quả ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng và các cuộc thi chuyên môn, năng khiếu trong nước và quốc tế. Một số giải thưởng tiêu biểu gồm: Giải Nhì toàn cầu tại Worldwide AI Hackathon – Hạng mục Ứng dụng Generative AI do WowDAO tổ chức; Giải Nhì vòng Quốc gia, Top 7 thế giới Cuộc thi HSBC Business Case Competition 2025; Giải thưởng ACCA Prize Winner môn Financial Reporting 2023; Quán quân Thách thức Đổi mới Sáng tạo BASF 2023; Giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Trung cấp quốc gia 2023; Giải Nhì Olympic Toán học toàn quốc 2023.

Trong tổng số 2.034 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy đợt này, hơn 20% đạt loại xuất sắc.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng đạt thành tích đáng ghi nhận, với 3 nhóm được trao giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 24 nhóm đạt giải cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố khoa học trong nước và quốc tế. Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực và sự nỗ lực của sinh viên mà còn là nguồn động viên lớn đối với giảng viên và Nhà trường.

Khóa 60 là khóa sinh viên đặc biệt khi khởi đầu bằng lễ khai giảng và học kỳ đầu tiên trực tuyến. Vượt qua nhiều thử thách, các tân cử nhân đã nhanh chóng thích ứng, tham gia sôi nổi vào môi trường học thuật và ngoại khóa, để hôm nay nhận tấm bằng cử nhân Ngoại thương.

Buổi lễ tốt nghiệp khép lại trong khoảnh khắc hội trường cùng nhìn lại hành trình bốn năm qua và hòa ca trong giai điệu “Người Ngoại thương”. Lễ trao bằng không chỉ là nghi thức đánh dấu sự trưởng thành, mà còn là kỷ niệm Nhà trường gửi gắm, với kỳ vọng mỗi tân cử nhân luôn phát huy sáu giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Xuất sắc, Trách nhiệm, Bản lĩnh, Đa dạng, Hòa hợp trên con đường lập nghiệp và cống hiến.

